Chefredaktør om aftaler: DBU risikerer at blive endnu mere et fortidslevn

Stemmer de delegerede ja ved dagens repræsentantskabsmøde, efterlader det en svækket dansk fodboldunion, mener Peter Brüchmann.

På et repræsentantskabsmøde i Korsør skal de delegerede skal tage stilling til, om Dansk Boldspil-Union (DBU) skal sende en række centrale arbejdsopgaver videre til Divisionsforeningen og lokalunionerne.

Det vil indebære kontrollen over Superligaen, divisionerne og landspokalturneringen de næste 11 år. Samtidig vil driften og udviklingen af breddefodbolden være ude af DBU's hænder.

Der er en klar logik i, at Superligaen får sin egen turnering og selv kan forhandle tv-aftalerne og selv forvalte turneringen, mener Peter Brüchmann, men de nye fodboldaftaler vil gå mod internationale tendenser.

- Man kigger meget mod Tyskland, hvor klubber, union og det hele for 15 år siden gik sammen om talentudvikling, landshold og klubber. Tyskland har vundet alt, de har en fantastisk tilskuerudvikling, Bundesligaen står fantastisk, fordi alle trækker i samme retning, siger Peter Brüchmann til TV 2 NEWS.

- Det er det modsatte, man gør i Danmark. Så hvis man skulle måle sig mod internationale tendenser, så er det ikke den her vej, man skal gå. Aftalen er meget kontroversiel, og det vil indebære, at DBU står tilbage med mindre at have med gøre, siger Brüchmann, der i dag er chefredaktør for fodboldmediet Mediano.

Selv om aftalerne vil fratage DBU afgørende indflydelse på vigtige områder som eksempelvis Superligaen, så opfordrer fodboldunionen til at stemme ja.

- Det er storpolitik. Jeg vil ikke sige, det er beskidt politik, men der er rigtig mange ting i det. Det her har ligget i kortene, siden Jesper Møller blev formand (for DBU, red.). Jeg skal ikke kunne sige, om det har været en del af pakken, men det efterlader et svækket DBU. Det efterlader også nogle bekymringer for, hvor dansk fodbold og DBU samlet set går hen, siger Peter Brüchmann.

- For de har ikke den position til at holde sammen på det mere. Det er dygtig gjort af klubberne, men der ligger også for dansk fodbolds vedkommende nogle risici i forhold til, at klubberne kan blive købt af hvem som helst. Det er forretninger, siger han og kommer med sin vurdering af, hvad der kan være det farlige i de nye fodboldaftaler.

- Medlemmerne af DBU's lovgruppe har samlet set været inde og advare mod den her aftale og skrevet et åbent brev. Der er også det her med, at det ikke er sanktioneret af UEFA og FIFA. Det er ikke sikkert, det kommer igennem, for det har man ikke clearet på forhånd. Det vil man gøre efterfølgende, siger Brüchmann.

DBU risikerer at blive et fortidslevn

Bliver de nye fodboldaftaler vedtaget, så vil der stadig blive udviklet nye landsholdsspillere, men der er risiko for, at landsholdene ikke vil have de bedste trænere, mener Peter Brüchmann.

- Klubberne bliver stærkere og kan bedre forvalte deres penge. Det er reelt dem, der laver talentudviklingen. Det foregår ude i klubberne, som investerer rigtig mange penge i deres akademier. Så vi vil stadig få udviklet gode fodboldlandsholdsspillere, siger han til TV 2 NEWS.

- Men DBU risikerer at blive dem, der står tilbage med den dårligste ledelse, de dårligste trænere og det, som spillerne har anklaget dem for. Altså det, der er omkring landsholdet, er nærmest blevet fremstillet som noget dilettantisk fortidslevn mod det, de oplever ude i deres topprofessionelle klubber, hvor hver lille detalje er totalt optimeret.

- DBU's kæmpe store risiko i det her er, at de bliver endnu mere et fortidslevn, end de hidtil har fået skyld for at være, siger Peter Brüchmann.

Hovedparten af de 146 stemmeberettigede er udpeget af aftalens to store vindere, lokalunionerne og Divisionsforeningen. Derfor forventes det, at der bliver stemt ja til de nye aftaler.

Repræsentantskabsmødet begynder klokken 09:30.