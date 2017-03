FIFA-præsident regner med videodommere til VM 2018

Gianni Infantino regner med videodommere til VM 2018. På billedet ses Deniz Aytekin under en kamp mellem Schalke 04 og Hoffenheim. Foto: PATRIK STOLLARZ / Scanpix Denmark

Dommerne kan forvente videohjælp ved næste års fodbold-VM. - Det ser godt ud, siger FIFA-præsident.

Når fodbold-VM næste sommer bliver afviklet i Rusland, er der en realistisk chance for, at dommerne får videohjælp til at træffe de korrekte afgørelser.

FIFA's præsident, Gianni Infantino, er tilhænger af at fortsætte eksperimentet med en ekstra videodommer, som blev søsat i forbindelse med VM for klubhold i december.

Nu er målet at få finjusteret systemet, så det er klar til VM-åbningen i Moskva 14. juni 2018.

- Det er det, vi stiler efter. Jeg har en stærk tro på det. Det ser godt ud, siger Gianni Infantino ifølge AFP.

Ved klub-VM var der visse indkøringsvanskeligheder med videosystemet.

Blandt andet måtte Cristiano Ronaldo vente i nogle sekunder på at juble over en scoring for Real Madrid, fordi videodommeren først skulle tjekke, om der var offside, før bolden blev sendt i nettet.

- De små problemer, vi har haft, skyldes, at dommerne ikke er vant til systemet, men de vil kunne træffe beslutninger meget hurtigere, når de har brugt det oftere.

- Men vi har set, at det ikke har været den store forandring for dommerne. De har lært det meget hurtigt, siger Gianni Infantino.

Inden videoudstyret efter planen skal op på den store scene ved VM i Rusland, skal det gennemtestes ved flere internationale fodboldbegivenheder.

Det ligger fast, at FIFA vil anvende videodommere ved sommerens Confederations Cup, ved VM for U20-landshold og ved VM for klubhold sidst på året.

Også Det Engelske Fodboldforbund (FA) er klar til at hoppe med på vognen.

- Jeg forventer at se videodommere fra tredje runde af FA Cuppen i næste sæson, siger FA's direktør, Martin Glenn.

- I professionel fodbold i England er det ikke et spørgsmål om "hvis", det er et spørgsmål om "når".