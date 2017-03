Klubformand: Vi skal have DBU-magt ud til klubberne

Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen: Det ligger alle meget på sinde at sikre sammenhængskraften i dansk fodbold.

Kurt Bagge-Hansen, formand for DBU Sjælland 2002-2014: Nu trækker man eliten og bredden ud, og hvad har DBU så tilbage? Jeg er lidt pikeret over det, og jeg håber, at folk kommer til fornuft.

Jesper Møller, formand for DBU: Verden går så hurtigt nu, at vi ikke kan fortsætte på samme måde. Vi får også kritik, hvis vi er reaktionære.