Kritikere ser dagens møde i DBU som en mindre revolution

Klubberne får mere magt og flere penge, når dansk fodbolds nye eliteaftale formentlig bliver godkendt lørdag. Her ses DBU-formand Jesper Møller. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

DBU afgiver ansvaret for elite- og breddefodbold, hvis de delegerede stemmer ja ved repræsentantskabsmødet.

Dansk Boldspil-Union (DBU) kalder det selv en reform og en nødvendig omstrukturering, men spørger man kritikere, er det en mindre revolution, der er under opsejling på lørdagens repræsentantskabsmøde i Korsør.

Det betyder nye aftaler for dansk fodbold En række opgaver kommer i de næste 11 år til at ligge uden for DBU's regi. Kommerciel anvendelse af alle rettigheder til danmarksturneringen og landspokalturneringen

Fastsættelse af licenskravet til at spille i de bedste rækker

Udviklingen af regelsættet for turneringen og disciplinære bestemmelser

Administration af spillerkontrakter

Stadionkrav

Ansvaret for børne- og ungdomsfodbold flyttes fra DBU til lokalunionerne

Der oprettes en økonomisk pulje på 4,5 millioner kroner om året til talentudvikling

DBU vil fremover primært stå for rådgivning, specialistopgaver og jura Kilde: DBU.

De delegerede skal tage stilling til, om DBU skal sende en række centrale arbejdsopgaver videre til Divisionsforeningen og lokalunionerne, eksempelvis kontrollen over et af dansk fodbolds flagskibe, Superligaen.

Eftersom hovedparten af de 146 stemmeberettigede er udpeget af aftalens to store vindere, lokalunionerne og Divisionsforeningen, kan det være svært at forestille sig, at forslaget vil støde på stor modstand.

Men i den seneste uge har flere tidligere DBU-kæmper med forhenværende generalsekretær Jim Stjerne Hansen i spidsen udtrykt bekymring for det, de opfatter som en udhuling af DBU.

I Stjernes øjne er der ikke bare tale om en mindre omstrukturering, men om "de mest vidtgående ændringer i DBU's organisation igennem de seneste 25 år", som han har skrevet i et åbent brev.

Han mener, at DBU er blevet presset til at udarbejde forslaget af Divisionsforeningen i kølvandet på forhandlingerne om den famøse landsholdsaftale, der skabte stor polemik sidste år.

Det ligner da også en tabersag for DBU, som mister ansvarsområder og kompetencer, men formand Jesper Møller afviser, at unionen kommer svækket ud af aftalen.

- Det, der er godt for medlemmerne og klubberne, det er også godt for DBU.

Det siger fodboldbosserne om de nye aftaler Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen: Det ligger alle meget på sinde at sikre sammenhængskraften i dansk fodbold. Kurt Bagge-Hansen, formand for DBU Sjælland 2002-2014: Nu trækker man eliten og bredden ud, og hvad har DBU så tilbage? Jeg er lidt pikeret over det, og jeg håber, at folk kommer til fornuft. Jesper Møller, formand for DBU: Verden går så hurtigt nu, at vi ikke kan fortsætte på samme måde. Vi får også kritik, hvis vi er reaktionære.

- Jeg tror på, at det giver en styrkelse af både DBU, Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner, fordi vi kommer til at gøre tingene på en mere strømlinet og langsigtet måde, siger Jesper Møller.

Aftalerne kommer til at kræve ændringer i DBU's love, men de holder sig inden for Fifas og Uefas retningslinjer, oplyser unionens juridiske afdeling.

Hvis de delegerede stemmer ja til forslaget, vil elitefodbold for herrer være ude af DBU's hænder indtil 2028. Det samme vil driften og udviklingen af breddefodbolden.

Dermed vil DBU's primære ansvarsområder fremover blive landsholdene og elitefodbold for kvinder, foruden en række rådgivnings- og specialfunktioner.

- Det her er i al sin enkelthed reformer. Jeg ser det ikke som "vi" og "de". DBU kommer ikke til at blive smallere. Det er primært et spørgsmål om centralisering eller decentralisering, siger Jesper Møller.

Så enkelt mener Jim Stjerne Hansen ikke, det er. At adskille elite og bredde og placere begge ting uden for fodboldforbundet kan få store konsekvenser for sammenhængskraften i dansk fodbold.

- Eksemplerne på de nationale fodboldforbund, der har bragt sig i en lignende situation, er skræmmende og indbyder ikke til efterfølgelse, lyder det fra den tidligere DBU-chef.

Repræsentantskabsmødet begynder klokken 09:30.