Liverpool sænker Arsenal og stryger i top-3

Georginio Wijnaldum fejrer sin scoring til 3-1. Foto: PETER POWELL / Scanpix Denmark

Igen rejste Liverpool sig efter en dårlig præstation, og det gik lørdag ud over Arsenal, som tabte 1-3.

Fra bakketop til bølgedal. Og tilbage igen. Liverpools sæson i Premier League zigzagger fra yderpunkt til yderpunkt.

Lørdag gik det igen ud over et tophold, da Liverpool med 3-1 besejrede Arsenal og sprang op på rækkens tredjeplads.

Liverpool har for 27 kampe 52 point. Arsenal på femtepladsen har 50 point for en kamp færre.

Roberto Firmino og Sadio Mané scorede før pausen. I anden halvleg reducerede Danny Welbeck, før Georginio Wijnaldum satte punktum med et flot kontramål i overtiden.

Mens Liverpool dermed endnu ikke har tabt til et top-6-hold i denne sæson, har holdet smidt mange point mod hold fra den nederste halvdel.

Liverpool måtte således igen lægge stærkt fra land i jagten på revanche for et blodfattigt nederlag - til Leicester forleden.

Presset lå højt og tungt, og efter ni minutter havnede bolden efter indlæg fra Sadio Mané hos Roberto Firmino, som stod fri ved fjerneste stolpe og satte bolden højt i nettet til 1-0.

Den hurtige scoring var en bét for Arsenal-manager Arsène Wenger, som overraskende havde valgt at sætte sine to mest scorende angribere på bænken på Anfield.

Alexis Sánchez og Theo Walcott så på, fordi Wenger med valgene af Olivier Giroud og Danny Welbeck ville have mere fight ind på holdet og spille mere direkte.

Det virkede ikke.

Arsenal fik lagt spillet frem, men det passede kontrastærke Liverpool glimrende. Værterne rakte ud efter yderligere scoring, før det blev 2-0.

Gæsternes målmand, Petr Cech, var chanceløs, da Arsenal trods mange mand i eget felt igen blev spillet tynd, og Sadio Mané dundrede 2-0-målet i nettet. Hans 12 ligamål i sæsonen.

Det gjorde kun ondt værre for Arsenal, der var uden den sygdomsramte kreatør Mesut Özil, og som sådan var tættere på at ryge ind i kontrakniven i afgørende grad end at skabe åbninger, når holdet angreb.

Kampen kunne nemt have været afgjort ved pausen.

Fra anden halvlegs start kom Alexis Sánchez i spil på bekostning af midtbanespilleren Francis Coquelin.

Formationsændringen gav straks Arsenal mere bid, og Liverpool-målmand Simon Mignolet måtte hurtigt levere en stor redning på hovedstød fra Giroud.

Efter 57 minutter kom Arsenal i et kontrastød, og Sanchez sendte Welbeck fri til reduceringen til 1-2.

Arsenal øjnede momentum, og Walcott kom i spil.

Samtidig angreb Liverpool fortsat lystigt, og et hovedstød ramte stolpen. Men Liverpool åbnede sig også bagude.

Derfor var jubelbrølet også fuld af lettelse, da slutfløjtet lød, og Liverpool havde besejret Arsenal for anden gang i denne sæson.

Kun to sejre var det blevet til i de foregående ti indbyrdes opgør.