Lyngby-træner: Plads i slutspillet kan stadig glippe

Selv om Lyngby fik 1-1 ude mod FC Midtjylland føler holdet sig ikke helt sikker på deltagelse i slutspillet.

Sæsonens helt store positive overraskelse i Alka Superligaen, oprykkeren Lyngby, tog endnu et skridt mod en plads i top-6 og dermed slutspillet om medaljer, da holdet fredag spillede 1-1 ude mod FC Midtjylland.

Jeppe Kjær bragte holdet foran 1-0 på en omstilling i slutningen af første halvleg, inden FCM udlignede til 1-1 på frispark et kvarter efter pausen.

Men trods fjerdepladsen i Alka Superligaen føler oprykkerholdet sig ikke sikre på slutspilsdeltagelse.

- I forhold til top-6 kan det sagtens kikse. Vi skal være klar til de næste kampe, lyder det fra Lyngby-træner David Nielsen, der er imponeret af sit hold.

- I første halvleg var vi fremragende. Det var ekstremt stærkt at spille så godt på udebane, og jeg var meget imponeret af mit hold.

Med det ene point har Lyngby seks point ned til syvendepladsen, men heller ikke målscorer Jeppe Kjær følte sig sikker på en plads i top-6.

- Så længe, der er noget at spille om, føler vi os ikke sikre på det. Vi kan nok sikre os det næste weekend mod Viborg, så det er selvfølgelig næste prioritet, siger topscorer Jeppe Kjær.

- Inden kampen havde vi nok været tilfredse med det ene point, men jeg var lidt skuffet bagefter, for jeg syntes godt, at vi kunne have vundet.

- Vi havde mulighederne, og med lidt mere skarphed i anden halvleg havde vi scoret til 2-0, og så var kampen blevet en anden.

Med det uafgjorte resultat er Lyngby fortsat ubesejret i foråret, der har kastet fem point i tre kampe af sig.