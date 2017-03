Napoli ødelægger Romas perfekte serie med sejr

Dries Mertens fejrer sin anden scoringmod Roma. Foto: TONY GENTILE / Scanpix Denmark

Dries Mertens scorede to gange for Napoli, da Roma for første gang i sæsonen satte point til hjemme i Serie A.

Fodboldklubben Napoli skabte lørdag spænding om andenpladsen i den italienske Serie A.

På to mål af Dries Mertens vandt Napoli det syditalienske opgør mod Roma med 2-1 på udebane.

Dermed fik Napoli sat en stopper for Romas perfekte serie på 12 sejre i 12 kampe på hjemmebane i Serie A i denne sæson.

Andenpladsen i ligaen er særdeles vigtig, da den giver direkte adgang til Champions League-gruppespillet i næste sæson.

Nummer tre i den italienske liga skal spille kvalifikationskampe om at komme med i gruppespillet.

Med sejren hjalp Napoli også topholdet Juventus, der har syv point ned til Roma og en kamp i hånden i forhold til ligaens nummer to.

Napoli mødte ind til lørdagens kamp i Rom med to friske nederlag, 0-2 hjemme mod Atalanta i ligaen og senest 1-3 ude mod Juventus i pokalturneringen.

Alligevel lykkedes det altså for Napoli at besejre Roma.

Efter cirka 25 minutter blev Dries Mertens sendt i fuldt løb mod mål, og belgieren lobbede smart bolden over den fremstormende Roma-målmand, Wojciech Szczesny.

Fem minutter inde i anden halvleg blev Dries Mertens spillet fri tæt foran mål, og belgieren fordoblede føringen.

Roma fik reduceret kort før tid ved Kevin Strootman, men Napoli holdt føringen kampen ud.

Juventus topper Serie A med 66 point for 26 kampe, mens Roma har 59 point for 27 kampe. To point efter følger Napoli på tredjepladsen.