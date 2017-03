Premier League-legender forsvarer Zlatans svinestreg: - Han fortjente det

Zlatan Ibrahimovic bragede sin albue i hovedet på Mings. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic var involveret i to yderst kontroversielle hændelser i Manchester Uniteds kamp mod Bournemouth.

Zlatan Ibrahimovic slap noget heldigt for marchordre i slutningen af første halvleg i hjemmekampen mod Bournemouth.

Svenskeren løb rundt med et gult kort, da han svingede en albue direkte i hovedet på Tyrone Mings. Ibrahimovic slap dog ustraffet.

Forinden havde de to kombattanter været i fokus for en hændelse, der også duftede af en tidlig tur i bad. Zlatan Ibrahimovic lå i græsset efter et sammenstød, og da Mings ville hoppe over ham, trådte han svenskeren i hovedet.

Derfor mener den tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher, der arbejder som ekspert for Sky Sports, at Ibrahimovics albue var fortjent.

- Den fra Mings er bare frygtelig, og han fortjent et slag for det, sagde Carragher ifølge Telegraph.

- Det er en skændsel. Hvis man tænker tilbage på, da man var barn og blev trampet i hovedet, så ville man bare hævne sig.

Også hans kollega på Sky Sports, den tidligere Arsenal-spiller Thierry Henry, forstår Zlatan Ibrahimovics reaktion.

- Det for én til at forstå, hvorfor Zlatan gjorde sådan bagefter. Hvis nogen havde gjort det mod mig, havde jeg - desværre - også prøvet at gøre gengæld.

I forbindelse med albuen blev en helt tredje spiller i stedet udvist. Andrew Surman havde allerede et gult kort og brokkede sig til et mere, så han blev sendt i bad med en hel halvleg tilbage.

Manchester United formåede dog ikke at udnytte overtallet. Kampen sluttede 1-1, så United fortsat ligger på sjettepladsen i Premier League.