Real Madrid sikrer sejr på blot 29 minutter

Karim Benzema fejrer sin scoring med holdkammeraterne. Foto: Javier Etxezarreta / Scanpix Denmark

Blot 29 minutter tog det Real Madrid at bringe sig foran 3-0 i udekampen mod Eibar, der blev besejret med 4-1.

Med en skarp Karim Benzema i hovedrollen skulle Real Madrid lørdag kun bruge 29 minutter på at bringe sig foran 3-0 i udekampen mod Eibar.

Og da det sidste fløjt havde lydt, viste måltavlen 4-1, så Real Madrid efter en uskarp stime igen er to point foran FC Barcelona i toppen af Primera Division.

Barcelona tager senere lørdag på hjemmebane imod Celta Vigo.

Karim Benzema bragte hurtigt Real Madrid foran, da han efter 14 minutter passerede Yoel i Eibar-målet i to forsøg.

Benzema strålede igen i Cristiano Ronaldos fravær, da franskmanden efter 25 minutter prikkede 2-0-målet i kassen efter en dødbold fra James Rodríguez.

Cristiano Ronaldo blev sparet til Champions League-kampen mod Napoli.

Fire minutter senere var rollerne byttet om, og Rodríguez stødte Benzemas tværaflevering ind til 3-0.

Eibar indtager rækkens syvendeplads og prøvede at byde topholdet trods, men løbet var kørt, selv om Real Madrid ellers har vist sig fra sin sårbare side på det seneste.

De tre foregående kampe havde alle budt på krisetegn. Først kom et nederlag til Valencia. Dernæst fulgte en kneben 3-2-sejr over Villarreal i en kamp, hvor Real Madrid var bagud 0-2. Og til sidst fulgte så 3-3-dramaet hjemme mod Las Palmas, hvor superstjernerne igen var bagud med to mål og kom tilbage med sene scoringer.

Mod Eibar var der dog ingen slinger i valsen, og Marco Asensio sendte efter 60 minutter en ripost i mål til 4-0.

Reduceringen til 1-4 faldt 18 minutter før tid.