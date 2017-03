Sønderjyske får første forårssejr med sent mål mod AGF

Sønderjyskes Mikkel Hedegaard fejrer sin scoring og sejrsmålet til 2-1 i kampens overtid. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

AGF er stadig uden sejr i 2017, efter at Sønderjyske med en overtidsscoring vandt 2-1 i Aarhus.

I en kamp præget af fysiske nærkampe vandt Sønderjyske lørdag 2-1 ude over AGF efter en sen scoring i overtiden.

AGF pressede generelt mest på, men Sønderjyske fik alligevel fuldt udbytte af kampen i Alka Superligaen.

Sønderjyske fik årets første point og er nu nummer fem.

Holdet er et point foran AaB og Randers i kampen om en plads i mesterskabsslutspillet.

Begge mandskaber har dog en kamp i baghånden. AGF ligger nummer 11, og har nu ikke vundet på hjemmebane i fem kampe i træk.

Kampen startede yderst tempofyldt og underholdende, hvilket resulterede i en scoring efter bare tre minutter.

Jesper Juelsgård kunne uforstyrret slå et indlæg ind i feltet, hvor Morten "Duncan" Rasmussen kom højest og headede bolden ind til en 1-0-føring til AGF.

Resten af første halvleg var en rodet affære med mange nærkampe. Fem minutter før pausen bragte Sønderjyske sig så på 1-1.

Efter en omstilling kunne Christian "Greko" Jakobsen lægge bolden til rette for Marcel Rømer, der fladt sparkede bolden i nettet med indersiden.

Anden halvleg startede igen i højt tempo, dog uden det for alvor blev farligt for nogen af mandskaberne.

Tilskuerne fik ikke mange chancer, de kunne varme sig på, og først i overtiden skete der for alvor noget.

Efter lidt klumpspil landede bolden for fødderne af Mikkel Hedegaard, der afgjorde kampen til 2-1.

Begge mandskaber mangler at møde Randers og OB, inden Alka Superligaen deles efter 26 spillerunder.

AGF, der er uden sejr i foråret, er sikre på at skulle spille nedrykningsspil, mens Sønderjyske kæmper for at sikre sig en plads i mesterskabsslutspillet.