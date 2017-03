Tidligere DBU-boss undrer sig - blev nægtet taletid før historisk aftale

Jim Stjerne Hansen Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Den tidligere DBU-boss måtte ikke komme på talerstolen, før omstridt forslag om magtfordeling blev vedtaget.

Dansk Boldspil-Union (DBU) overdrog lørdag på et repræsentantskabsmøde indflydelse og magt til Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner (FLU).

Med blandt tilhørerne i Korsør sad DBU's tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen, der på forhånd i et åbent brev til de delegerede havde advaret mod at stemme ja til bestyrelsens forslag.

Hvis man ville, så kunne man sikkert give mig lov Jim Stjerne Hansen

Stjerne Hansen ville gerne have haft tid på talerstolen, men anmodningen blev afvist.

Efterfølgende blev bestyrelsens forslag vedtaget med 136 stemmer for, en imod og ni blanke.

- Jeg undrer mig lidt, fordi man hylder begreber som dialog, åbenhed og gennemskuelighed, siger Jim Stjerne Hansen.

- Man vil gerne diskutere tingene, så det undrer mig, at jeg ikke får taletid. Når jeg har kastet mig ind i det her, så skyldes det, at jeg har mange års erfaring og stor indsigt i dansk og international fodbold.

- Jeg ved, at de her aftaler indeholder ting, som kan være problematiske for DBU og DBU's fremtid. Jeg har ønsket en diskussion om, hvorvidt det her er vejen at gå, siger han.

Mange er utrygge

Jim Stjerne Hansen deltog ikke på mødet i Korsør som delegeret, og formelt kunne han ikke kræve at komme på talerstolen. Han mener dog, at det var muligt at gøre en undtagelse.

- Man henviser til lovenes paragraf 11, hvor der står, at det kun er repræsentanter og udvalgsformænd, der har ret til at udtale sig.

- Jeg kan nu huske, at vi i min tid har givet Dommerforeningens formand mulighed for at udtale sig. Det samme med Spillerforeningen. Så hvis man ville, så kunne man sikkert give mig lov.

- På mødet blev det mange gange understreget, at det her ikke er klappet af.

- Jeg har fået mange henvendelser fra folk, som ikke føler sig trygge. Nogle af dem har været så ærlige at fortælle, at de ikke tør vise det.

- Jeg forstår ikke, at man ikke vil tage dialogen, hvis det er så flot et forslag, som i den grad skulle løfte dansk fodbold og sikre fællesskabet og samhørigheden, fortæller Jim Stjerne.

'Man udhuler DBU'

Blot en enkelt delegeret gik på talerstolen i Korsør og udtrykte sin bekymring. Det var Kenneth Nielsen fra DBU Jylland, der mente, at man burde "sparke afstemningen til hjørne."

Hvilken betydning overdragelsen af opgaver fra DBU til Divisionsforeningen og lokalunionerne vil få, har den tidligere generalsekretær svært ved at svare på.

- Det ved jeg ikke. Det afhænger meget af dem, der skal fylde aftalerne ud. Jeg mener, at man udhuler DBU. Det er ikke en udvikling, men en afvikling, siger han.

- For mig at se er det umuligt at fastholde en helhed og et sammenhold fra bredde til elite, når der ikke ligger fodboldopgaver i DBU, tilføjer han.

Tvivler på Fifa-blåstempling

Jim Stjerne Hansen er samtidig skeptisk omkring, hvorvidt Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har blåstemplet overdragelsen af magt.

Det blev ellers fastslået flere gange af DBU-formand Jesper Møller, at både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Fifa har godkendt det.

- Fifas bestemmelser er ret konkrete, når det gælder minimumskrav til vedtægter og forbundenes indflydelse på den nationale fodbold.

- De (DBU's bestyrelse, red.) må jo fremlægge dokumentation for, at de har fået det, de siger.

- Da jeg skrev mit åbne brev, var der ikke sendt noget til Uefa. Der er noget, der tyder på, at man i løbet af denne uge har sendt en hel masse ned og fået en forhåndsgodkendelse eller godkendelse.

- Men jeg tror ikke, at Fifa og Uefa kan have lave en kvalificeret gennemgang af det her på to arbejdsdage. Det vil ikke ligne dem, mener den tidligere DBU-boss.

DBU-formand forsvarer sig

DBU-formand Jesper Møller oplyser, at DBU i løbet af denne uge har fået godkendelserne fra Uefa og Fifa.

- Det har nok været efter Jims brev, men vi har sendt vores ting frem før, siger Møller.

Formanden fortæller samtidig, at det har været mødedirigentens opgave af afgøre, hvem der har taleret på repræsentantskabsmødet. Det har været dirigentens beslutning at afvise Jim Stjerne.

- Det er dirigentens afgørelse. Ikke bestyrelsens. På det punkt følger vi lovene, siger han.

Jesper Møller mener desuden ikke, at der på mødet var behov for at høre om mulige problemer i forhold til Uefa og Fifa.

- Der er en blåstempling fra Uefa og Fifa.

- Ingen i repræsentantskabet havde behov for at høre, at der var problemstillinger i forhold til Fifa og Uefa, når godkendelsen foreligger. Den har vi fået i løbet af ugen, forklarer han.

Jesper Møller fortæller, at DBU's administration og advokater efter et bestyrelsesmøde i februar blev bedt om at sørge for at sætte gang i godkendelsesprocedurerne i Fifa og Uefa.