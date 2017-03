United-legende åbner op: Flov over de sidste dage i klubben

Gary Neville smiler inden sin testimonialkamp mod Juventus, men hans sidste tid i klubben var ikke lutter lagkage. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Gary Neville har vundet 17 trofæer i sin tid for Manchester United, men hans sidste dage i klubben husker han ikke tilbage på med glæde.

Den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville har åbnet op omkring den pinlighed, han følte, da hans dage i klubben var talte.

Selv om forsvarsspilleren havde besluttet sig for at stoppe, blev han alligevel yderligere et par måneder i klubben. Og det fortryder Neville.

- Jeg besluttede mig den 2. januar, men det blev ikke offentliggjort før den 4. februar. Jeg spillede yderligere to måneder og et par kampe, men i mit hovedet var jeg væk, siger Gary Neville i et interview til Manchester Evening News.

- Jeg var flov hver dag over at tage til træning. Tænk sig, at denne store fodboldklub havde en fyr rendende, som bare var en passager.

Følelsen kom, da han i de sidste måneder af sin tid i klubben ikke var på det niveau, som han før havde været. Han underpræstede, og det kunne ses på banen.

- Jeg spillede tre kampe i den sæson, og det var lige ved at koste os. Faktisk kostede jeg sejren mod Everton på udebane, erkender Gary Neville.

- Jeg skulle have været udvist to gange. Efter kampen sagde jeg til Alex Ferguson, at jeg ville koste dem flere sejre, da det ikke føltes rigtig. Derfor lod jeg i flere omgange som om, at jeg var skadet.

Gary Neville nåede at spillede 589 kampe for Manchester United i alle turneringer. Han spillede sin sidste kamp nytårsaftensdag i 2011 mod West Bromwich.

Neville var assisterende landstræner for England i perioden 2012-2016. I december 2015 blev han ansat som cheftræner i den spanske klub Valencia, men han blev fyret mindre end fire måneder efter sin ankomst til Mestalla.