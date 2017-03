Zlatans knyttede næve afslører bevidst albue i hovedet på modstander

Zlatan Ibrahimovic havde knyttet sin næve, da han ramte Tyrone Mings med albuen. En tydelig indikator på, at svenskeren ramte Mings med vilje, fortæller tidligere topdommer Kenn Hansen. Foto: Scanpix

Ifølge Zlatan Ibrahimovic var det Tyrone Mings selv, der ramte svenskerens albue. Men en detalje taler imod Zlatan, siger tidligere topdommer.

Zlatan Ibrahimovic var indblandet i et kontroversielt sammenstød med Bournemouth-spilleren Tyrone Mings på Old Trafford lørdag eftermiddag.

Den svenske angriber sendte en hård albue i ansigtet på mings, der med det samme faldt til jorden. Zlatan, der havde et gult kort i forvejen, slap for yderligere straf og spillede således kampen til ende.

Efter opgøret har den svenske angriber været ude og forklare, at Mings selv hoppede ind i hans albue, og at han løftede armen for at beskytte sig selv.

Det er helt tydeligt for mig, at det er et bevidst slag Kenn Hansen, tidl. topdommer

Men der er flere detaljer i den forklaring, som taler imod Zlatan, fortæller tidligere topdommer Kenn Hansen til TV 2 SPORT.

- Zlatan knytter næven, da han hopper op og rammer Mings i hovedet med sin albue. Det er for mig en helt tydelig indakator for, at det var en bevidst handling.

Situationen hvor Zlatan Ibrahimovic rammer Bournemouths Tyrone Mings. Foto: Scanpix

- Der står ikke noget i fodboldloven om, at man ikke må knytte sin næve, når man hopper op, men det bliver brugt i dommertræningen som en indikation på, at armen er løftet for at bruge det som et våben.

- Her er loven til gengæld ikke til at tage fejl af. Hvis armen bliver brugt som et middel til at komme højere op, får man gult kort. Bliver armen brugt som et våben, så er det rødt kort.

- Man kan se i situationen, at Zlatan leverer et tilbageslag med armen. Han ved godt, modstanderen er der. Og farten i slaget siger mig også, at det var udført med fuldt overlæg.

- Det er helt normalt at løfte armene, når man hopper. Faktisk er det nærmest umuligt ikke at løfte armene i et spring. Det er den knyttede næve, der er unaturlig her, lyder det fra Kenn Hansen.

Svenskerens forklaring om, at armen var hævet for at beskytte sig selv i sammenstødet med Mings giver ifølge Kenn Hansen ikke mening. Faktisk er der fra et dommerperspektiv slet ikke noget, der hedder 'at beskytte sig selv' i fodbold.

- Argumentet om at han bruger armen til at beskytte sig selv, vil jeg gerne slå til jorden med det samme. Man må ikke bruge armen til at beskytte sig selv. Det står der ikke en linje om i fodboldloven. Det er et begreb, kommentatorer har opfundet igennem tiden.

- Og jeg køber den slet ikke i forbindelse med Zlatan-situationen, for det er helt tydeligt for mig, at det er et bevidst slag, han fører igennem.

- Jeg vil samtidig skynde mig at sige, at det er ufatteligt svært for en dommer at opfange det på et splitsekund. Det, der er tydeligt på video, er det ikke nødvendigvis i virkeligheden. En mållinjedommer kunne have gjort underværker for hoveddommeren her, fordi han formentlig ville have haft bedre udsyn til situationen.

Zlatan fik muligheden for at afgøre kampen på et straffespark, men den svenske fodboldstjerne forspildte chancen. Opgøret endte 1-1.