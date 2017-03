ABBA skal styre fodboldens straffesparkskonkurrencer

Her sparker Zlatan Ibrahimovic straffespark for Manchester United. Hvis holdet fremover ender i en straffesparkskonkurrence, er der måske lavet om på rækkefølgen af sparkere. Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

De fleste straffesparkskonkurrencer vindes af det hold, der starter med at sparke. Men nu skal den ædle disciplin være mere uforudsigelig.

Nogen hader straffesparkskonkurrencer.

Andre elsker dem.

Og den internationale regelorganisation IFAB er træt af, at statistikken altid er med det ene hold. Derfor har International Football Association Board fremsat et forslag om at lave helt om på den ædle disciplin. Nu skal ABBA-modellen, som man også kender fra tennis, styre straffesparkskonkurrencerne.

Lige nu skiftes hold A og hold B til at sparke, indtil din vinderen er fundet. AB, AB, AB, AB, AB.

Fremover vil man gøre ligesom i tennis, hvor holdene skiftes til at sparke. ABBA, ABBA, AB.

- Vi tror, at ABBA-tilgangen kan fjerne den statistiske ulighed, og det her noget vi gerne vil prøve, siger Stewart Regan fra det skotske fodboldforbund til ESPN.

Lige nu vindes 60 % af alle straffesparkskonkurrencer af det hold, der sparker først. Planen er at de første fem spark fra hvert hold skal afvikles efter ABBA-modellen. Hvis kampen endnu ikke er afgjort, skiftes holdene derfra til at sparke ét spark hver, indtil vinderen er fundet.