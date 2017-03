Ajax smed gylden mulighed væk - lidt for rolig målmand kostede dyrt

Ajax måtte nøjes med et enkeltpoint på udebane mod Groningen.

Nummer to i den bedste hollandske fodboldrække, Ajax, fik tidligere på dagen en stor gave i form af et nederlag til ellers så suveræne Feyenoord.

Dermed kunne Lasse Schöne og Kasper Dolberg spille sig inden for to points afstand i toppen af Æresdivisionen, men et stort målmandskoks gjorde det svært for Ajax.

Kampen sluttede 1-1, så Ajax haler godt nok en smule ind på Feyenoord på førstepladsen. Nu er der fire point mellem klubberne.

Ajax sad på kampen og kom frem til flest afslutninger. Tættest på i første halvleg var Amin Younes , der trak ind i feltet fra sin position i venstre side, afsluttede behersket i det lange hjørne, men bolden ramte indersiden af stolpen.

I anden halvleg havde Ajax så hjørnespark, hvor bolden blev clearet og endte helt nede ved målmand Andre Onana. Han blev presset af Groningens angriber Bryan Linssen , som blev snydt med en skudfinte, men derefter tog Onana alt for afslappet på det

Linssen kom nemlig hurtigt tilbage på benene og ramte Onanas ben, da han skulle til at aflevere bolden videre,og så kunne Linssen erobre bolden og trille den ind i det tomme mål.

Det lignede et klart frispark til Onana, men dommerens fløjte forblev tavs, og Ajax-spillerne protesterede ikke efterfølgende.

Ajax pressede på, og med knap ti minutter tilbage af kampen scorede holdets topscorer og anfører, Davy Klassen, til 1-1.