Brandvarme Kane sænker Everton med missil og kølighed

Tottenhams Harry Kane scorer mod Everton. Foto: Eddie Keogh / Scanpix Denmark

Med yderligere to mål har den 23-årige Tottenham-angriber Harry Kane igen sat sig øverst på topscorerlisten.

Harry Kane fortsætter med at brænde banerne af i Premier League.

Den 23-årige Tottenham-angriber er igen øverst på topscorerlisten, efter han søndag scorede to flotte mål i 3-2-sejren over Everton.

Harry Kane slog igennem i sæsonen 2014/15 med 21 ligamål. Sæsonen efter sluttede han som rækkens topscorer med 25, og i denne sæson er han allerede nu oppe på 19 ligascoringer efter 27 kampe. Kane har kun fået spilletid i 22 af dem.

Samtidig giver den overbevisende sejr Tottenham luft på andenpladsen, hvor holdet nu er fire point foran Liverpool og Manchester City.

City har dog to kampe til gode og spiller senere søndag ude mod Sunderland.

I søndagens kamp viste Harry Kane ved begge scoringer sin høje klasse.

Efter 20 minutter modtog han bolden med ryggen til mål og en modstander lige bag sig, men Kane trak tilbage i banen, vendte rundt og fik dermed frit løb uden markeringer. Fra knap 30 meter klaskede han til bolden, og den strøg utageligt i mål til 1-0 bag Everton-målmand Joel Robles.

Målet satte for alvor Tottenham i gang, og værterne var flere gange tæt på at udbygge føringen. Blandt andet var to gode Christian Eriksen-afleveringer lige ved at give udbytte.

Everton kom til White Hart Lane som ubesejret i de seneste ni ligakampe, men også i anden halvleg var nummer ti på stribe langt væk.

Defensiven og målmand Robles blev tvunget i hovedrollerne, og Tottenham dominerede stort.

Efter 56 minutter førte en skidt Everton-igangsætning til et boldtab i det høje Tottenham-pres, og en stikning sendte Harry Kane alene igennem.

Iskoldt lagde han bolden i mål til 2-0. Hans ottende mål i de seneste fire kampe i alle turneringer.

Først derefter kom Everton ind i opgøret, og efter 81 minutter lavede Tottenham den første store defensive fejl i kampen.

Jan Vertonghen snublede, og så fik Romelu Lukaku frit løb mod mål og reducerede til 1-2. Det var Lukakus 18. ligamål.

Kort tid efter fik Kane chancen for hattrick, men alene med Robles blev hans lob for tydeligt.

Everton fik et par løse muligheder, som usikkerheden bredte sig hos Tottenham, men måtte denne gang rejse hjem uden point.

I overtiden lukkede Dele Alli kampen med en fiks scoring til 3-1, før Enner Valencia reducerede til 2-3 efter en dødbold.