Europas målkonger sender advarsel til Manchester City

AS Monaco er det mest scorende hold i Europa. Foto: ERIC GAILLARD / Scanpix Denmark

Monaco smadrede Nantes på hjemmebane og tromler videre i den franske liga.

Monaco fortsætter storspillet i den franske liga, og med en suveræn sejr på 4-0 hjemme over Nantes viste holdet også, at man er i form til returkampen i Champions League mod Manchester City om halvanden uge.

Her skal man hjemme forsøge at vende 3-5 til samlet sejr, og selv om det bliver svært, har Monaco utvivlsomt offensiven til at producere chancerne og målene.

For det er ikke kun Nantes, der har fået en tur i Monacos målmaskine i denne sæson.

Holdet fra det rige fyrstedømme er Europas mest scorende, og selv ikke mægtige FC Barcelona i Spanien kan følge med i Monacos scoringsfrekvens.

Catalonierne med sine 76 mål er godt nok kun på 26 kampe i den spanske liga, men Monaco har i 28 kampe hamret imponerende 82 mål ind i Ligue 1.

Søndag afgjorde man sagerne tidligt mod Nantes, som allerede ved pausen havde fået slukket drømmen om point.

På to scoringer af det 18-årige stortalent Kylian Mbappe Lottin og en enkelt af Valère Germain var hjemmeholdet foran 3-0 efter 45 minutter.

I anden halvleg tog førerholdet det mere afslappet, hvor kun straffesparksscoringen af Fabinho udbyggede sejren.

Monaco topper den franske liga med 65 point. Det er tre point mere end både mesterholdet Paris Saint-Germain og overraskelsen fra Nice.