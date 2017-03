Første uafgjort for Juventus i 27 ligakampe

Juventus' Leonardo Bonucci med et hovedstød i kampen mod Udinese. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

De italienske mestre spillede uafgjort for første gang i denne sæson, da det blev 1-1 ude mod Udinese.

27 kampe skulle der gå, før Juventus spillede uafgjort for første gang i denne sæson i Serie A.

De italienske fodboldmestre måtte søndag nøjes med 1-1 ude mod Udinese, og efter 22 sejre og fire nederlag kunne Juventus altså notere sæsonens første uafgjorte resultat i ligaen.

Udinese kom foran efter 37 minutter, da Duvan Zapata trak sig fri af Juventus-forsvareren Leonardo Bonucci og scorede til 1-0.

Leonardo Bonucci tog revanche, da han efter en times spil udlignede til 1-1.

Paulo Dybala sendte et frispark ind i hovedet på den høje forsvarer, der scorede kampens andet og sidste mål, der altså sørgede for det usædvanlige resultat set med Juventus-øjne.

Mestrene topper Serie A med 67 point for 27 kampe. Roma og Napoli følger efter med henholdsvis 59 og 57 point.

Inter hentede en storsejr på 5-1 ude over Cagliari og er nummer fem med 51 point.

Atalanta indtager fjerdepladsen med 52 point efter 0-0 hjemme mod Fiorentina.

Andrea Belotti lavede et hattrick for Torino, da han scorede alle klubbens mål i 3-1-sejren hjemme over Palermo.