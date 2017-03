Skarpe angribere sikrer FC København grundspilssejren

FCKs angribere var skarpe mod Horsens. Her arkivfoto af Andreas Cornelius. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

FC København vandt forårets første sejr i Alka Superligaen, da holdet slog AC Horsens med hele 5-0.

FC København har indledt foråret i Alka Superligaen med to uafgjorte kampe, men søndag vandt mestrene forårets første sejr med hele 5-0 hjemme over AC Horsens.

Københavnerne var dominerende gennem hele kampen, og sejren betyder samtidig, at de forsvarende danske mestre slutter nummer et i grundspillet, da de nærmeste forfølgere fra Brøndby ikke længere kan indhente rivalerne.

For Horsens betyder nederlaget, at der nu er fire point til top-6, som giver adgang til mesterskabsslutspillet.

Med to runder tilbage af grundspillet ser det derfor svært ud for Bo Henriksens mandskab, hvis man drømmer om en af de seks øverste pladser.

FCK er inde i et tæt program og møder torsdag Ajax i Europa League, men manager Ståle Solbakken stillede alligevel i stærkeste opstilling mod Horsens.

Hjemmeholdet formåede da også at sætte gæsterne under pres fra start, hvor de to backer Ludwig Augustinsson og Peter Ankersen konstant stormede med frem.

Det gav i første halvleg to målgivende afleveringer fra Augustinsson - til angriberne Federico Santander og Andreas Cornelius - mens Peter Ankersen scorede målet til 2-0 på oplæg fra Cornelius.

I anden halvleg skruede FCK med en 3-0-føring i ryggen ned for tempoet og lignede et hold, som begyndte at tænke frem mod torsdagens kamp mod Ajax.

Federico Santander lavede målet til 4-0 med en scoring direkte på frispark, inden den indskiftede angriber Andrija Pavlovic lukkede festen ti minutter før tid.