United-veteran: Med Zlatans personlighed er vi på vej frem

Zlatan Ibrahimovic er en af hovedarkitekterne bag Manchester Uniteds gode form. Foto: IAN KINGTON / Scanpix Denmark

Manchester United-spilleren Michael Carrick fortæller, at Zlatan Ibrahimovic er en af grundene til, at holdet har forbedret sig i denne sæson.

Zlatan Ibrahimovic har scoret 26 mål under Jose Mourinhos periode som manager.

Og ifølge Michael Carrick er svenskeren en af de store grunde til, at Manchester United har forbedret sig så meget i denne sæson.

- Zlatan har en selvsikker personlighed. Har har en tro på tingene, som smitter af på os andre og især de yngre spillere. Vi har formentlig ikke haft denne karaktertype på vores hold i nogen tid. Man kan ikke bare være selvsikker, det skal være en del af dig, siger englænderen til fanmagasinet 'United We Stand' ifølge The National.

- Jeg kan ikke bare forvandle mig til Zlatan eller Wayne Rooney. Man har brug for forskellige personligheder, og Zlatan og Paul Pogba har tilføjet os noget ekstra.

- Jeg er en rolig type, som ikke siger så meget. Zlatan er mere åbenmundet og tilføjer noget andet end mig, fortæller han.

Carrick fortæller ligeledes, at i og med at svenskeren har spillet en masse klubber, har han opsamlet en masser erfaring. At spille 40 kampe på en sæson og så godt i en ny klub, det biddrager også med ny energi til hele holdet.

- Der er en følelse af, at vi er på vej frem. Vi købte godt ind i sommer med store personligheder, som har gode kvaliteter på banen. Det giver os en følelse af, at vi er på vej tilbage og op på siden af de andre gode hold, hvor vi hører til.

Zlatan Ibrahimovic er Manchester Uniteds topscorer i Premier League i denne sæson med 15 scoringer.