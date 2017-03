Divisionsklub mangler målmand før pokalkamp mod Brøndby

Brøndbyspillerne får måske let ved at score i pokalkampen mod Marienlyst. Divisionsklubben mangler en målmand. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

En skade til førstemålmand Jeppe Kirk giver Marienlyst-træner Carsten Hemmingsen travlhed inden Brøndby-kamp.

2. divisionsklubben Marienlyst kommer stærkt undertippet til onsdagens ottendedelsfinale i DBU Pokalen i Brøndby.

Inden mødet med Superligaens nummer to er fynboerne nemlig havnet i målmandsproblemer, efter at førstemålmand Jeppe Kirk er blevet skadet og står foran en operation.

Derfor forsøger cheftræner Carsten Hemmingsen at få tilknyttet en ny målmand til klubben inden onsdagens pokalkamp. Det siger han til Fyens Stiftstidende.

- Jeppe har desværre pådraget sig en flænge i den udvendige menisk, og det er den værste meniskskade, man kan få.

- Han vil være ude et par måneder, så vi leder med lys og lygte efter en målmand, der kan supplere Daniel Skøtt eller kan overtage positionen som førstemålmand, siger Carsten Hemmingsen.

- Med lidt held kan vi nå det inden pokalkampen, men det er et svært tidspunkt at skulle ud og finde en ny målmand på. Men vi kæmper hårdt for det, siger træneren til avisen.

Kampen bliver spillet på Brøndby Stadion, selv om Marienlyst som et lavere rangerende hold har ret til hjemmebane.

Klubben afgav i november hjemmebanefordelen af hensyn til økonomi og sikkerhed.

/ritzau/