Forbund åbner sag mod Ibrahimovic: Kan risikere flere kampes karantæne

Denne episode fra Zlatan Ibrahimovic kan nu få konsekvenser. Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Det engelske fodboldforbund har åbnet en sag mod Manchester Uniteds angriber Zlatan Ibrahimovic på grund af et albueslag.

Manchester United kan risikere at må undvære Zlatan Ibrahimovic i flere kampe.

Det engelske fodboldforbund, FA, har mandag nemlig valgt at åbne en disciplinærsag mod svenskeren, efter han i weekendens kamp mod Bournemouth placerede en albue i hovedet på Tyrone Mings i forbindelse med et hjørnespark.

Forinden havde Mings landet oven på Ibrahimovic' hoved med en støvle. Derfor har FA også åbnet en sag mod Mings.

Forbundet har åbnet sagerne, fordi de mener, der er spor af voldelig adfærd mellem de to parter. Fælles for episoderne er, at de er blevet fanget på video men ikke blev set af kampens dommer.

Episoderne vil blive vurderet på, om de burde have fået et rødt kort. Da standardstraffen for et direkte rødt kort er tre dages karantæne, vil samme straf ramme Mings og Ibrahimovic, hvis de bliver kendt skyldige.

United-angriberen vil i så fald misse FA Cup-kvartfinalen mod Chelsea samt Premier League-kampene mod Middlesbrough og West Bromwich.

Mings kan risikere at sidde ude mod West Ham, Swansea og Southampton.

Begge spillere har indtil tirsdag aften til at give deres forklaring i sagen.