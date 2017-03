Inden europæisk Ajax-brag: Solbakken vil holde nullet i Parken

Ajax skal helst rejse hjem til Holland uden at score i torsdagens kamp, siger FCK-træner Ståle Solbakken.

Der er ikke gået et eneste mål ind på FC København i egen hule siden 20. august 2016. Det gælder kampe i alle turneringer - inklusive Champions League.

Det var AaB-angriberen Christian Bassogog, som scorede i 1-1-kampen ude mod FCK i Superligaens sjette spillerunde.

FCK-træner Ståle Solbakken ser gerne, at holdet kan bevare den gode defensiv i torsdagens Europa League-kamp hjemme mod Ajax.

- Hvis vi kan holde nullet, så har vi et godt udgangspunkt. Kan vi i tillæg score, så har vi et rigtig godt udgangspunkt. Det er muligt for os, mener Solbakken.

FCK kan med endnu et clean sheet sikre et godt udgangspunkt i den første af to kampe mod Ajax i ottendedelsfinalerne, vurderer nordmanden, som ikke vil udpege en favorit til at gå videre.

- Det er vanskeligt at sige, men jeg tror, det er tæt på fifty-fifty, vurderer Solbakken.

I det seneste halve år har Club Brugge, Leicester og Porto heller ikke scoret ude mod FCK i Champions League-gruppespillet.

- Generelt tillader vi modstanderne meget få chancer på hjemmebane. Sådan har det også været mod gode hold i Europa.

- Alle ved, hvad de skal gøre til enhver tid, og alle arbejder stenhårdt, forklarer Solbakken.

Samlet set har FCK afholdt modstanderne fra at score i 12 kampe i træk i Parken.

Her er 3-0-sejren over B93 i DBU Pokalen ikke talt med, selv om den blev spillet i Parken. B93 var registreret som hjemmehold, men spillede pokalkampen på FCK's hjemmebane.

Det er hele holdets fortjeneste, at FCK har ladet så få mål gå ind, påpeger Solbakken.

- Det er fordi, vi har et koncept på hjemmebane, som de spillere, der har været her et stykke tid, kender ud og ind. Ikke mindst vores lederfigurer.

- Samtidig har vi haft lidt held, hvor det har været stolpe ud i stedet for stolpe ind for modstanderne i nogle situationer, siger Solbakken.

Ud over Bassogog har også FC Midtjyllands Jakob Poulsen scoret et enkelt mål mod FCK i Parken. Ingen andre har scoret på FCK's hjemmebane i denne sæson.