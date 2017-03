Landsholdsroomies på niende år: Vi kommer for sent til maden - sammen

Sanne Troelsgaard og Theresa Nielsen har delt værelse ved landsholdssamlinger i ni år. Nu er de i top ti over spillere med flest landskampe.

Ni år. Over 100 landskampe hver. Én værelseskammerat.

Theresa Nielsen og Sanne Troelsgaard kender efterhånden hinanden rigtig godt. De to erfarne fodboldspillere har fulgt hinanden siden, de tilbage i 2008 blev udtaget til A-landsholdet for første gang.

Her blev Sanne Troelsgaard fløjet ind til en landsholdssamling ved Algarve Cup. En samling som Theresa Nielsen, også kaldet T, allerede var en del af, og her skulle de to piger dele værelse.

- Vi kendte ikke hinanden. Men vi vidste godt, hvem hinanden var, siger Sanne Troelsgaard og fortsætter:

- Jeg vidste, at Theresa var en lille københavner med guldkæder og sådan. Det var jeg faktisk lige lidt bange for i starten, erkender hun.

Og hun var ikke ene om at møde sin nye værelseskammerat med fordomme.

- Jeg havde hørt, at Sanne var hende tvillingen med en masse make-up, siger Theresa Nielsen.

Sanne Troelsgaard og Theresa Nielsen. Foto: TV 2 SPORT

Siden har de to holdt sammen som landsholdets faste makkerpar. Efter kampen mod Canada ved Algarve Cup i onsdags, er begge spillere nu at finde i top 10’en over spillere med flest spillede landskampe. De spillede begge deres landskamp nummer 105 mod Canada.

Pt. sidder de side om side i haven til hotellet Alfamar, som ligger ud til Atlanterhavet på Algarve-kysten. Her har det danske kvindelandshold boet de sidste mange år, mens de deltager i den prestigefyldte Algarve Cup-turnering. Siden 2008 er der blevet bygget et stærkt kammeratskab op mellem de to roommates.

- En jyde og en københavner. Sammen er vi stærkere, siger Sanne Troelsgaard.

Skriver ikke længere værelsesønske

Det er henholdsvis Sannes 10. Algarve Cup-turnering, mens det er Theresas 9, og der er ikke sket meget siden det første besøg. Maden er den samme, værelserne og udsigten, heldigvis.

De danske fodboldkvinder fylder det meste af 4. etage på hotellet, og et godt stykke nede af spillernes gang er der en dør med navnene: Theresa Nielsen og Sanne Troelsgaard. Prydet med Dannebrog også, selvfølgelig.

Jeg prøver at være sund, men så kommer Sanne, også giver hun mig alt det usunde, så hun selv kan sidde og se fit ud. Theresa Nielsen

Men faktisk er de to tidligere klubkammerater helt stoppet med at ønske hinanden som værelseskammerat.

- Nick, vores koordinator, spørger altid om ønske af værelseskammerat, når han sender indkaldelse til samling ud. Men det har vi sgu droppet at svare på. Jeg tror ikke, han tør splitte os, siger 30-årige Theresa Nielsen med smil på læben, mens hun får flere opbakkende nik fra sin to år yngre roomie.

For dem er ligger der flere ting bag et vellykket forhold som værelseskammerater. Noget af det vigtigste er, at man kender hinanden godt, og at man kan fornemme, hvornår den ene eller den anden har brug for lidt pause.

- Og dét ved vi lige præcis. Netop hvornår man skal holde lige lidt væk og sådan, forklarer Theresa Nielsen.

- Men det er ikke særlig tit, det sker, tilføjer Sanne Troelsgaard.

Sammen rundede Theresa Nielsen og Sanne Troelsgaard også 100 kampe i den rød-hvide trøje.

Ligger vågne til langt ud på natten

Efter så mange år som værelseskammerater og to år som klubkammerater i Brøndby IF kan man næsten ikke undgå at falde ind i nogle roller, selv om de to fodboldspillere selv mener, at de er ret ens.

- Ja, jeg holder kortet og har styr på tiden, og hvad laver du egentlig, siger Theresa Nielsen og kigger spørgende på sin roomie med et smil på læben.

- Jamen, jeg står for vores vasketøj, og at vi hele tiden har rent tøj. Også siger jeg nogle gange til T, at der lige skal ryddes lidt op.

Men der er også flere klare forskelligheder hos veninderne, når de tænker efter.

- Vi har begge mødreroller gemt i os, men Sanne er nok den bløde af os og har tit lidt hygge med, siger Theresa og bliver lidt mere konkret.

- Jeg prøver at være sund, men så kommer Sanne, også giver hun mig alt det usunde, så hun selv kan sidde og se fit ud, og så kan jeg bare være tyk, siger Theresa Nielsen og lægger armene over kors, mens Sanne ikke kan skjule sit smil til op over begge ører.

Men udover roller så har værelseskammeraterne med tiden også fået mange rutiner.

- Vi er gode til at få vores middagssøvn. Men nu er vi begge også blevet ældre, siger Sanne og griner i kor med sin værelseskammerat.

Og netop middagssøvnen kan være en af årsagerne til, at det ikke er lyset på Sanne og Theresas værelse, som bliver slukket som det første i landsholdslejren. De holder sig gerne vågne så længe som muligt, så det kan få vendt verdenssituationen, fulgt med i diverse tv-serier og set film.

- Vi er meget gerne oppe til længe efter, de andre er gået i seng, siger Sanne.

- Men vi får at altså den søvn, vi skal have. Vi rykker bare lidt rundt på døgnet, tilføjer Theresa.

Kommer for sent til maden - sammen

I takt med at de blonde fodboldpiger ikke er dem, som går først i seng, så er det heller ikke dem, som står forrest i køen, når morgenmadsbuffeten åbner.

- Men det er altså mest Sannes skyld, udbryder Theresa.

Og Sanne går til bekendelse.

- Jeg er lige lidt langsom i badet. Og så skal jeg også lige lægge lidt make-up.

- Og glatte håret, tilføjer Theresa Nielsen.

Vi har haft mange samtaler, om man nu skulle det ene eller det andet, og endda også om vi skulle tage et sted hen sammen. Sanne Troelsgaard

Men her tager Theresa én for venskabet og venter tålmodigt.

- Og så når vi det for sent - sammen, siger hun og får et sødt smil som gengæld fra sin roommate.

Hør i videoen, hvad de to roomies siger om hinandens mærkeligste vaner.

Klubskifte bidrager til deres fælles historie

Ikke nok med at de to spillere i onsdags rundede samme antal spillede landskampe og dermed en plads i top ti over spillere med flest spillede kampe, så skiftede de begge også deres danske klubber ud med en udenlandsk tilværelse i vinterpausen.

Sanne Troelsgaard skiftede sin danske klub Kolding Q ud med svenske FC Rosengård, mens Theresa Nielsen efter syv års troskab skiftede Brøndby IF ud med Vålerenga, og i denne proces brugte de også hinanden til at spare med.

- Vi har haft mange samtaler, om man nu skulle det ene eller det andet, og endda også om vi skulle tage et sted hen sammen, siger Sanne Troelsgaard og fortsætter.

- Det har bare skabt endnu mere til vores fælles historie. Det er fedt at have en makker, som man kan dele det med, fordi det er ligeså nyt for hende, som det er for mig, siger Sanne Troelsgaard.

For selv om de to piger til dagligt ikke bor i samme by og ikke taler sammen hver dag, så er deres bånd blevet så stærkt, at det ikke går den andens næse forbi, hvis der sker noget nævneværdigt i den andens liv.

- Hvis der sker store ting i vores liv, så deler vi det med hinanden. Men vi er jo også tit samlet med landsholdet, og så ‘catcher’ vi op her, siger Theresa Nielsen.

“Vi er gode til at snakke rigtig grimt til hinanden”

Et element, som Sanne og Theresa også mener, spiller ind i opskriften på et godt roomie-skab er ærlighed, og det lever de op til, og det nyder de især godt af inde på banen.

- Vi er rigtig gode til at snakke grimt til hinanden inde på banen, siger Sanne og forklarer med det samme:

- Vi sætter krav til hinanden, fordi vi kender hinanden så godt. Jeg kan sagtens sende en sviner afsted til T, også sender hun en tilbage, også er vi egentlig rolige igen begge to, siger Sanne.

Efter 105 og 106 landskampe, de fleste af dem sammen, så oplever Theresa det på helt samme måde og bakker op. Hun mener, at de to har et så nært forhold, at de lige kan sige lidt mere til hinanden, end resten af holdet ofte vil gøre.

- Jeg er god til at sige, at ‘nu holder du altså mund, Sanne’. Det kan de andre måske ikke lide at gøre, men det kan vi sagtens gøre til hinanden, og det er en kæmpe fordel.

Sanne Troelsgaard og Theresa Nielsen. Foto: TV 2 SPORT

Et fælles vinderinstinkt er altafgørende

De to landsholdsprofiler emmer af enighed under samtalen med stranden i baggrunden. Men der er alligevel et punkt, som bare lyser mere igennem end andre.

- Vores vinderinstinkt er bare hundrede procent ens. Der er vi sgu enige. Det koster blod, sved og tårer at vinde. Men sådan er det, og det ofrer vi gerne, siger Theresa Nielsen.

Og jyde-Sanne har også her lært utrolig meget af sin københavnerveninde.

- Theresa ofrer sig for alt. Hun gør alt for at vinde, og det har jeg lært sindssygt meget af. Selv om hun er lidt hård udenpå og på banen, så er hun rigtig omsorgsfuld og nede op jorden. Det troede jeg ikke om københavnere, men det har T ændret på, siger Sanne, mens Theresa griner ved siden af.

Hvis de to selv skal sige det, så er de ikke særlig gode til at være sure. Og slet ikke på hinanden.

- Men vi kan måske godt blive sure på nogen andre, siger Theresa drilsk og fortsætter.

- Jeg tror mest, at jeg kan blive sur på Sanne, hvis hun er sur på andre inde på banen. Så siger jeg, ‘Sanne, nu stopper du’.

Trods både forskelle, ligheder og to temperamenter, der sagtens kan kolliderer, så er de to helt sikre på, at de bliver ved med at bo sammen på landsholdet, så længe de bliver udtaget.

- Vi tager sørme et EM sammen, siger Theresa.

- Forhåbentlig også mange flere kampe, tilføjer Sanne.

- Og så kan det være, at vi bliver klubkammerater igen en dag. I det store udland, afslutter Theresa Nielsen.