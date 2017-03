Landstræner spår Danmark store chancer for bronzekamp

Nils Nielsen føler sig overbevist om, at Danmark skal spille bronzekamp ved Algarve Cup. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Det danske kvindelandsholds landstræner tror på, at Danmark mandag aften kan spille sig videre til bronzekampen ved Algarve Cup.

Med tenniscifrene 6-0 slog de danske fodboldkvinder for to dage siden værterne fra Portugal, og storsejren kan nu give Danmark forhåbninger om at slutte på en af de øverste placeringer i den prestigefyldte turnering.

- Jeg tror, der er 95 % chance for, at vi ender i en kamp om 3.- og 4. pladsen, siger Nils Nielsen til TV 2 SPORT.

Mandag aften gælder det så Rusland, der vandt deres første kamp mod Portugal 1-0 men senere tabte 2-1 til de forsvarende Algarve Cup-mestre fra Canada.

- Vi har gode chancer for at vinde over Rusland. Det er et hold, som vi er bedre end, og vinder vi den kamp, så er der store chancer for en bronzekamp, vurderer Pernille Harder.

Bedste 2’er møder dårligste 1’er

Grunden til at Danmark - efter et nederlag til Canada i første kamp - kan ende i bronzekampen er, at alle holdene skal spille placeringskamp, og her møder den bedste 2’er den dårligste 1’er.

- I og med at vi har så stor en sejr fra Portugal-kampen, så vil tre point mod Rusland formentlig være nok til at slutte som minimum bedste 2’er, siger Nils Nielsen.

Men først skal de danske fodboldkvinder altså slå aftenens modstander fra Rusland, der pt. ligger nummer 23 på FIFAs verdensrangliste, en liste hvor Danmark ligger nummer 15.

- Det bliver en kamp, hvor vi kommer til at have bolden mest og skal sætte spillet. Så vi skal spille vores spil og skabe en masse chancer og lave mål selvfølgelig, siger Pernille Harder.

Men russerne har vist kvaliteter i tidligere kampe, som det også skal der også fokuseres på, mener landstræneren.

- Russerne er et hold, som er dygtige til at spille på omstillinger og forsvarer sig oftest langt tilbage i banen. Så vi skal være rigtig gode til, og også bedre end i de to første kampe, til at flytte bolden hurtigt rundt. Så det skal vi lige have lidt bedre styr på, også tror jeg også, at vi napper dem.