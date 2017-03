Øjner VM-voldsfest: Russisk toppolitiker har andre planer med hooligans

Flere russere gik amok på Stade Vélodrome efter EM-kampen mellem England og Rusland i sommeren 2016. Nu vil toppolitiker lovliggøre voldsorgierne i en brutal sportsgren. Foto: ROBERT PRATTA / Scanpix Denmark

En russisk toppolitiker ser muligheder i fodboldens hooligans. Han vil skabe en sport, hvor hooligan-grupperne kan slås mod hinanden.

20 hooligans mod 20 hooligans. Og ellers ikke så meget andet.

Så simpel er ideen bag en ny og bestialsk sportsgren, der er fremført af en russisk toppolitiker - der også sidder i det russiske fodboldforbund.

Igor Lebedev er næstformand i det russiske parlament. Han ser ifølge BBC en interessant mulighed i at lade fodboldens voldelige hooligans slås uhæmmet mod hinanden. Han vil ligefrem putte 20 mod 20-kampen ind på et stadion, så der er gode muligheder for at overvære de brutale kampe, der ellers kan foregå både på offentlige pladser eller afsides områder.

Det 'friske' forslag fra den højre-nationalistiske politiker, der sidder i det russiske parlament for Det Liberalt Demokratiske Parti, vil dermed lovliggøre hooliganismens voldsorgier. Han vil dog ikke tillade våben i sin nye sport.

Russiske fans var i sommer med til at vandalisere EM i Frankrig, hvor starten af turneringen var præget af hensynsløs vold. I den forbindelse roste og opildnede Lebedev ligefrem de voldelige fans til at fortsætte optøjerne.

I 2018 er Rusland vært for VM, og allerede nu er frygten for hooliganoptøjer til at få øje på. Især fordi unavngivne fans allerede har betegnet VM-slutrunden som en kommende voldsfest.