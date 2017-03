Tyrker skal redde Leverkusens sæson

Tayfun Korkut er ny træner i Leverkusen Foto: FEDERICO GAMBARINI / Scanpix Denmark

Tayfun Korkut skal føre Leverkusen gennem sæsonafslutningen. Klubben fyrede sin tidligere træner søndag.

Det bliver den tyskfødte tyrker Tayfun Korkut, der frem til sæsonens afslutning skal stå i spidsen for bundesligaklubben Bayer Leverkusen, som søndag fyrede cheftræner Roger Schmidt.

Korkut skal forsøge at forbedre den tiendeplads, som holdet i øjeblikket befinder sig på.

- Vi har fået en træner, der med sin store ekspertise og erfaring skal føre os succesfuldt gennem resten af sæsonen, siger Leverkusens direktør, Michael Schade, på et pressemøde ifølge klubbens hjemmeside.

Leverkusen har i de seneste fire sæsoner opnået kvalifikation til Champions League ved at spille offensiv overfaldsfodbold.

Med 11 point op til fjerdepladsen i Bundesligaen får holdet dog svært ved at komme med for femte gang i træk.

I denne sæsons udgave af Champions League er holdet fortsat med, men skal bestige et bjerg i returkampen mod Atlético Madrid. Tyskerne tabte den første ottendedelsfinale med 2-4 på hjemmebane.

Den opgave samt de sidste 11 kampe i Bundesligaen ser Tayfun Korkut frem til med stor ærgerrighed.

- Jeg er vist stor tillid ved at få mulighed for at arbejde i en topklub med meget talentfulde spillere. Det er en udfordring, som motiverer mig, og som jeg glæder mig til, siger klubbens nye træner.

42-årige Tayfun Korkut er født i Tyskland, men spillede som aktiv 42 landskampe for Tyrkiet.

Fra juni til december sidste år stod han i spidsen for Kaiserslautern.