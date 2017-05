Brandvarme Dolberg: - United og City er for stort et skridt nu

Engelske klubber har et godt øje til Ajax-angriberen Kasper Dolberg, men et skifte til én af de to Manchester-klubber er for tidligt, siger danskeren.

Kasper Dolberg vil fortsætte med at spille regelmæssigt for sin nuværende hollandske klub, Ajax. Dermed afviser han også et snarligt skifte til England.

Flere Premier League-klubber, heriblandt Manchester City og Manchester United, holder ellers øje med det 19-årige stortalent, der har imponeret med 20 mål i sin første seniorsæson i Amsterdam.

- Det er for stort et skridt at tage til City eller United nu. Det er vigtigt at fortsætte med at spille, da jeg ikke ved, hvad der kan ske i fremtiden, siger Kasper Dolberg i juniudgaven af FourFourTwos magasin.

- Jeg har ikke nogen drømmeliga. Det vigtige er, hvilken klub der er interesseret - i forhold til spillestil, og hvordan der er i klubben. Du ser på hele pakken.

Også Liverpool og Everton følger Kasper Dolberg, og danskerens afvisning af Manchester-klubberne har ifølge Liverpool Echo fået "The Toffees" helt op på dupperne.

Dolberg mangler vigtig erfaring

Men skulle der lande et sommertilbud fra Everton, så gør Kasper Dolberg klogt i at følge sine ord og blive i Ajax, som han har kontrakt med til juli 2021. Det mener TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft.

- Han er trods alt lige startet, og selvom han har vist international klasse, så er det tidligt at hoppe videre. Han er i en fantastisk klub, der er nået langt i Europa, så det er helt rigtigt at blive i Ajax, siger Flemming Toft.

- De store tilbud skal nok komme. Man har set det før, så hvorfor komme så hurtigt af sted? Det er en sæson ud over det sædvanlige, hvor han bare havde regnet med nogle få kampe på Ajax' bedste hold, men er endt med at blive det hotteste navn.

Den hollandske trænerlegende Huub Stevens har tidligere givet udtryk for, at Bayern München bør hente Dolberg, og Barcelona fulgte den danske angriber tæt mod FC København i Europa League.

Flemming Toft er også overbevist om, at Kasper Dolberg kan begå sig i de største europæiske ligaer, når han altså bare lige har fået en anelse mere erfaring.

- Alt passer til ham om et år eller to, men der endnu et stykke vej op til de store klubber. Han mangler erfaring, for det er gået så vanvittigt stærkt. Men han har det hele, så om et år eller to kan han blive en rigtig dyr spiller og havne i én af de største klubber, siger Toft.

- Han kan banke bolden ind, han kan bruges som spilstation, han kan med begge ben, han er fysisk stærk, og så har han en evne til at være på det rigtige sted. Erfaringen er vigtig at have med, ellers går det ham - uden at sammenligne - som det gjorde med Andreas Cornelius, hvor han hurtigt kommer tilbage igen.

Næste kamp for Kasper Dolberg er på søndag, når bundholdet i Æresdivisionen, Go Ahead Eagles, tager turen til Amsterdam. Ajax skal vinde og samtidig håbe, at Feyenoord sætter point til. Vinder Feyenoord over Excelsior, havner mesterskabet i Rotterdam.

Se Ajax' og Feyenoords kampe direkte på TV 2 PLAY. Der er kampstart kl. 14:30.