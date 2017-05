FC Midtjylland kan blive indberettet til FIFA

Sportsdirektør i FC Midtjylland, Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

FC Midtjylland har i denne uge en ung nigerianer til prøvetræning, men spillerens klub har ikke givet lov, og truer med at indberette ulvene til FIFA.

Det er langt fra første gang, at FC Midtjylland henter en ung, nigerianske spiller op til prøvetræning i klubben, og i årenes løb har det da også båret frugt med spillere som Sylvester Igboun og klubbens nuværende angriber Paul Onuachu.

I disse dage er det den nigerianske angriber, Stephen Odey, midtjyderne ser an, og spilleren var også på banen i reserveholdskampen mod FC København i mandags.

Prøvetræningen på midtjysk jord kan dog vise sig at blive et alvorligt problem for FC Midtjylland, da MFM FC slet ikke har givet spilleren lov til at prøvetræne i den danske klub. Det skriver Tipsbladet.

- Vi forventer, at Odey er tilbage i Nigeria inden fredag, ellers indberetter vi FC Midtjylland til FIFA, lyder den kontante melding fra MFM FC's mediechef, Olawale Quadry.

Selv rejst til Danmark

Mediechefen fortæller også, at den nigerianske klub slet ikke var klar over, at deres angriber var rejst til Danmark, og at de er stærkt utilfredse med, at FC Midtjylland lader ham træne og bruger ham i kampe.

- Odey er selv rejst til Midtjylland for at se på forholdene, men som vi forstår det, ville de så se ham an (i træning, red.). Det har vi ikke givet lov til, og nu forsøger de at snyde MFM FC, siger Olawale Quadry.

Da Stephen Odey er på kontrakt med MFM FC, skal midtjyderne have tilladelse fra dem, før de må lade spilleren træne med. Her fortæller mediechefen, at man slet ikke har været i kontakt med FC Midtjylland, og at man heller ikke har planer om det.

Men truslen om at indberette FC Midtjylland er god nok, og hvis ikke Odey er tilbage i Nigeria inden fredag, hvor MFM FC skal spille kamp, vil danskerne blive indberettet.

- Vi vil ikke gøre noget, vi ikke må

I FC Midtjylland vidste man slet ikke, at der overhovedet kunne opstå et problem i forhold til at lade spilleren prøvetræne.

- Det kommer som en total overraskelse for os, hvis det ikke er i orden (med prøvetræningen, red.). Vi har arbejdet sammen med nogle svenske agenter, der har arbejdet med det nigerianske marked hele livet, fortæller sportsdirektøren i FC Midtjylland, Claus Steinlein, til Tipsbladet.

På den jyske hede tager man truslen om en indberetning alvorligt, men man vurderer alligevel, at Odey kan blive og prøvetræne i klubben resten af ugen, og også være med i endnu en reservekamp på mandag.

- Hvis der er noget, vi ikke gider i FC Midtjylland, er det at tage chancer med noget som helst. Vi vil ikke gøre noget, man ikke må.

- Men vi har slet ikke hørt fra klubben (efterfølgende, red.), og efter at have talt med agenterne er det svært at se et problem, for de har talt med folk i klubben, der siger, at der ikke er et problem, fortæller Claus Steinlein.

Den 19-årige angriber har lavet 14 mål i 18 kampe i den nigerianske liga, og han er topscorer for klubben Mountain of Fire and Miracles Ministries FC (MFM FC), der ligger nummer to i rækken.