Mål i overtiden sender Brøndby i pokalfinalen mod FCK

Brøndby-spillerne jubler Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Brøndby skal op mod FCK i pokalfinalen, efter at Christian Nørgaard sænkede FC Midjtylland i overtiden.

Brøndby er klar til finalen i DBU Pokalen efter en 2-1-sejr på udebane over FC Midtjylland.

Christian Nørgaard blev matchvinder små to minutter inde i overtiden, da han scorede det afgørende mål for Brøndby.

I finalen om tre uger skal Brøndby op imod arvefjenderne fra FC København.

Trods det sene sejrsmål havde FCM et par gode muligheder for at få udlignet i en dramatisk afslutning, hvor Brøndbys Lebogang Phiri også blev udvist.

Værterne fra FCM bragte sig i front midtvejs i første halvleg, da Brøndbys Rodolph Austin begik et klodset straffespark på Paul Onuachu i forbindelse med et hjørnespark.

Brøndby-spilleren havde kort forinden revet Onuachu omkuld i en lignende situation, hvor det dog ikke fik konsekvenser. Det gjorde det, da Austin lidt senere rev FCM-angriberen i armen. Fra straffesparkspletten kunne FCM-anfører Jakob Poulsen gøre det til 1-0 med et velplaceret skud i højre side af målet - Brøndby-keeper Frederik Rønnow kastede sig modsat.

Blot fem minutter senere fik gæsterne udlignet, da Brøndby-angriberen Teemu Pukki med en skuldertackling vandt en nærkamp med hjemmeholdets Rasmus Nissen. Efterfølgende sparkede Pukki bolden ind ved den bageste stolpe til 1-1 med et skruet skud.

Kampen bølgede længe frem og tilbage med store chancer i begge ender. I slutningen af anden halvleg lagde FCM et godt tryk, og med et kvarter tilbage sparkede Paul Onuachu på overliggeren. Den lange nigerianer kantede sig foran en Brøndby-forsvarer og fik sat foden på Jakob Poulsens indlæg.

Da alt tydede på, at kampen skulle ud i forlænget spilletid, tog Brøndbys Christian Nørgaard et ryk fremad banen. Midtbanespillerens første afslutning var ikke nogen succes. Men bolden endte igen for fødderne af Nørgaard, der havde mere held anden gang, da han via stolpen gjorde det til 2-1.

FCM kastede alt frem til sidst, og Brøndby-målmand Frederik Rønnow måtte levere en pragtredning for at hindre en midtjysk udligning.

Kort før slutfløjt dummede Brøndbys Lebogang Phiri sig og blev udvist. Derfor er han i karantæne i pokalfinalen.

I sidste uge spillede FC København sig i pokalfinalen med en udesejr over Vendsyssel FF fra 1. division.

De forsvarende pokalmestre vandt opgøret med 2-0. Finalen mellem FCK og Brøndby spilles 25. maj i Telia Parken.