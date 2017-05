Neymar skal i retten for at forsvare sig i svindelsag

Neymar skal i retten for at forsvare sig i en svindelsag. Foto: PAU BARRENA / Scanpix Denmark

Retten i Madrid har torsdag slået fast, at Barcelonas Neymar skal møde op og forklare sig i svindelsag.

FC Barcelonas brasilianske fodboldstjerne Neymar skal en tur i retten for at forklare sig i den verserende sag omkring mulig svindel og korruption i forbindelse med hans skifte til Barcelona i 2013.

Retten i Madrid har torsdag slået fast, at både Neymar og hans forældre skal forklare sig foran en dommer.

Barcelona-stjernen har forsøgt at undgå en retssag, men anklageren mener, at der er nok beviser til, at brasilianeren skal møde op. Neymar og familien er anklaget for at have modtaget penge under bordet i forbindelse med skiftet fra Santos til den spanske storklub.

Både Barcelonas nuværende præsident, Josep Maria Bartomeu, og hans forgænger, Sandro Rosell, skal ligeledes i retten for at forklare pengestrømmen i handlen.

Det er det brasilianske investeringsfirma DIS, som ejede 40 procent af transferrettighederne til Neymar inden skiftet, der har lagt sag an for manglende betaling.

Ifølge Barcelona kostede Neymar omkring 425 millioner kroner at hente i Santos, men de spanske myndigheder mener, at handlen løb op i omkring 620 millioner kroner. Myndighederne mener derfor, at omkring 195 millioner kroner er havnet i lommerne på folk uden om systemet - og altså også uden om DIS.

Den spanske anklager vil gå efter en dom på to års fængsel til Neymar samt en bøde på 75 millioner kroner. I Spanien gøres domme på to års fængsel eller derunder som oftest betingede, når der er tale om personer, der ikke tidligere er dømt.

Neymar har i denne sæson spillet 41 kampe for Barcelona. I dem har han bidraget med 15 mål og 24 oplæg. Derudover har han raget 15 gule kort og et enkelt rødt til sig. Han debuterede for Brasiliens landshold i 2010 og har siden scoret 52 mål i 77 kampe.