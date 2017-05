Bastia mister hjemmebanen efter voldsomme uroligheder

Fans løb ind banen til spillerne. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / Scanpix Denmark

Det kommer til at koste to kampe uden tilskuere, at Bastias fan stormede banen i en kamp mod Lyon i april.

Den franske bundklub Bastia bliver straffet hårdt efter tilskueruroligheder og skal spille de to næste hjemmekampe uden tilskuere, har en disciplinærkomité bestemt.

Da Bastia 16. april tog imod Lyon gik en række af klubbens fans amok. Allerede inden kampen gik i gang, blev Lyon-spillerne angrebet af Bastia-fans, der løb ind på banen.

Kampen blev herefter udsat i 50 minutter, før Lyon-spillerne accepterede at spille kampen.

Men i anden halveg gik det så helt galt. En gruppe fans styrtede ind på banen, hvor blandt andet Lyons målmand blev angrebet med slag.

Kampen blev efterfølgende afbrudt og udsat.

I afgørelsen står der samtidig, at Bastia taberdømmes i kampen mod Lyon.

Dermed ser det endnu mere sort ud for Bastia i bunden af den franske Ligue 1.

Bastia ligger sidst med 31 point og har to point op til den rigtige side af stregen.

I weekenden har holdet en svær kamp på udebane, hvor topholdet Paris Saint-Germain, der stadig er med i kampen om mesterskabet, venter.

Runden efter har Bastia hjemmebane, men det bliver uden tilskuere.

Her møder holdet Lorient i et sandt sekspointsopgør. Taber Bastia den kamp, så kan de risikere at rykke ned foran et mennesketomt stadion.

Også Bastias direktør, Anthony Agostini, er blevet straffet. Han har fået fire måneders karantæne efter et skænderi med Lyon-målmand Anthony Lopes.

Politiet har anholdt 11 personer, der menes at have haft del i optøjerne.

/ritzau/AFP