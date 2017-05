Brøndby vil appellere Phiris karantæne i pokalfinalen

Lebogang Phiri i kampen mod FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Lebogang Phiri så rødt i pokalsemifinalen mod FCM, men Brøndby vil prøve at få ham med i finalen mod FCK.

Der var jubel i Brøndby, da fodboldklubben torsdag aften spillede sig i sin første pokalfinale i ni år.

Men der var også mislyde efter 2-1-sejren ude over FC Midtjylland i semifinalen.

Brøndby-spilleren Lebogang Phiri blev nemlig udvist af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen kort før tid, hvilket betyder, at han har karantæne i finalen mod FC København 25. maj.

Brøndby vil dog forsøge at få midtbanespilleren med i finalen i Telia Parken.

- Vi vil appellere. Det røde kort var meget hårdt, siger Brøndby-træner Alexander Zorniger til Jyllands-Postens hjemmeside.

Lebogang Phiri kom med støvleknopperne forrest for sent i en tackling kort før tid, få minutter efter at Christian Nørgaard havde scoret sejrsmålet for Brøndby.

- At misse sin første pokalfinale vil være meget hårdt. Men dommeren tog en beslutning, ligesom jeg selv gjorde, da jeg gik ned i tacklingen, siger Lebogang Phiri.

Brøndby var senest i pokalfinalen i 2008, da klubben besejrede Esbjerg 3-2.

FCK er regerende pokalvindere.