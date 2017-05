FC København genvinder det danske mesterskab

Ét point mod FC Nordsjælland var nok for FC København til at kunne lade sig kåre som mester i denne sæson.

For andet år i træk vinder FC København det danske mesterskab i fodbold.

Efter lidt besvær kom klubbens 12. DM-guld i hus fredag aften med 1-1 i Farum mod FC Nordsjælland.

Hjemmeholdet bragte sig foran før pausen ved Marcus Ingvartsen, men indskiftede Andreas Cornelius udlignede efter 65 minutter på flot forarbejde fra også indskiftede Kasper Kusk.

Selv om der resterer fire spillerunder, kan københavnerne nu begynde at fokusere på pokalfinalen mod Brøndby, der nu endegyldigt er sikker på at slutte sæsonen med sølvmedaljer.

For FC Nordsjællands vedkommende var fredagens remis efter alt at dømme et lille skridt tabt i bronzekampen. Klubben er nummer fire med to point op til FC Midtjylland på tredjepladsen. Midtjyderne har spillet en kamp færre.

Allerede fra første fløjt i Farum tegnede der sig et tydeligt mønster i spillets udformning.

FCK havde bolden, kontrollerede og forsøgte som ofte før at mose modstanderen. Det virkede hjemmeholdet ikke til at have noget imod.

Hver eneste gang FCK-spillerne begik en fejl, eller bolden på anden vis havnede på nordsjællandske fødder, forsøgte holdet sig straks at slå bolden ned bag FCK-bagkæden.

Hjemmeholdet gav superligadebut til den 19-årige Martin Frese på venstre midtbane.

Den unge debutant måtte dog allerede før pausen lade sig udskifte med en skade, hvilket gav FCN-debut til den tidligere Brøndby-spiller Patrick da Silva.

Det ændrede ikke FC Nordsjællands taktik, som stadig forlod sig på at prøve at slå bolde ned bag gæsternes bagkæde. Og netop på den måde kom hjemmeholdet foran med lidt held og dygtighed.

FCK-målmand Robin Olsen kom ud for at cleare endnu en lang bold, men efter en tvivlsom berøring faldt bolden ned hos superligatopscorer Marcus Ingvartsen, som midt på banehalvdelen slog bolden i en bue i det tomme mål.

Udeholdet var ikke klar på at få guldfesten afblæst, og allerede to minutter efter målet var det tæt på, men Andrija Pavlovic måtte se sit hårde spark reddet til hjørne.

FC København er dansk mester for 12. gang. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

FCK'erne måtte gå til pause nede 0-1, og det var også stillingen 11 minutter inde i anden halvleg, da William Kvist på etårsdagen for sin seneste scoring bragede bolden på stolpen.

I forsøget på at fremtvinge en mesterskabsgivende udligning sendte Ståle Solbakken Andreas Cornelius og Kasper Kusk på banen.

Det viste sig at være den helt rigtige beslutning, da netop de to indskiftere orkestrerede 1-1-målet efter 65 minutter.

I et kontraangreb drev Kusk bolden ned mod FCN-forsvaret, og han spillede en fremstormende Andreas Cornelius fri.

Den kommende Serie A-angriber bankede bolden fladt i det modsatte målhjørne, og så var der igen guldfest på lægterne i Farum.

Ti minutter før tid kunne Marcus Ingvartsen have udsat festlighederne til minimum på søndag, men på mystisk vis brændte topscoreren en kæmpe chance tæt under mål.

Dermed slap FCK'erne med skrækken, inden spillerne kunne lade sig hylde af de mange udebanefans' taktfaste tilråb: "FC København, de vinder guld igen."

FC København har også mulighed for at vinde pokalturneringen i år. I finalen den 25. maj møder de ærkerivalerne fra Brøndby IF. Netop Brøndby IF er sikre på sølvet i denne sæson.

Der resterer fire runder af dette års Superliga.