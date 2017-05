FIFA annullerer Messis karantæne

Lionel Messi blev i første omgang tildelt fire kampes karantæne, efter han angiveligt skulle have overfuset en dommer under en VM-kvalifikationskamp. Foto: JUAN MABROMATA / Scanpix Denmark

Lionel Messi har fået medhold i sin anke og har nu fået fjernet sin karantæne af FIFA.

Det argentinske landshold kan atter gøre brug af Lionel Messi.

Fodboldspilleren var ellers blevet idømt fire kampes karantæne for at have overfuset en dommer. Messi valgte at anke dommen og har nu fået medhold af det internationale fodboldforbund, FIFA.

I en officiel pressemeddelelse skriver FIFA, at karantænen nu er blevet slettet. FIFA's appelkommité har truffet beslutningen, fordi de mener, at selv om Messis sprogbrug var upassende, var der ikke nok beviser i sagen.

Dermed er han klar til de vigtige kampe mod Uruguay, Venezuela og Peru.

Lionel Messi nåede at misse en enkelt kamp for Argentina. Det var en VM-kvalifikationskamp mod Bolivia, hvor Argentina endte med at tabe.

Dommen faldt, fordi Lionel Messi skulle have sagt grimme ting til en linjedommer i VM-kvalifikationskampen mod Chile den 23. marts. Noget der ikke blev bemærket undervejs af kampens dommer. Hvilket dermed gjorde det muligt for FIFA at straffe argentineren.

Udover karantænen fik Messi også en bøde på 10.000 schweizerfranc. Noget som han nu ikke længere skal betale.