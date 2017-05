Hareide vil have indført et nordisk mesterskab

Åge Hareiede har længe kæmpet for at få et ligalandshold. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Et dansk ligalandshold burde kæmpe med andre nordiske ligalandshold for at forstærke talenternes udvikling, mener Åge Hareide.

Den danske landstræner Åge Hareide vil ikke blot have ligalandsholdet tilbage.

Han vil have en årlig turnering mellem de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og Danmark. En kamp om det nordiske mesterskab. En tilbagevendende begivenhed, som skal finde sted gerne i januar hvert år.

- Det er vigtigt for udviklingen. Ikke kun i Danmark. Men i alle de nordiske lande at få set de unge talenter på et mere internationalt niveau, siger Åge Hareide til TV 2 Sport og understreger, at det er en plan, der først skal have et budgetmæssigt grundlag før der arbejdes videre.

Men Hareide er informeret om, at de øvrige nordiske landstrænere er med på ideen.

- I første omgang arbejder vi på at få ligalandsholdets årlige træningstur tilbage. De klubber, jeg har snakket med, bakker det op, og forhåbentlig finder vi pengene til det, siger Åge Hareide.

- Men vi arbejder med en plan om et nordisk mesterskab for ligalandshold afholdt i for eksempel Dubai eller lignende, hvor det er nemt at komme til, og hvor der er et godt klima i januar.

Hareide mener, det er 'livsvigtigt' for den videre udvikling af fodbolden på landsholdsplan, at ligalandsholdet kommer tilbage.

DBU nedlagde det efter turen til Phoenix i Arizona januar 2013, og det var bestemt imod den daværende landstræner Morten Olsen.

- Vi har unge, sprudlende talenter gående rundt i Danmark. Se bare på Andreas Christensen og Kasper Dolberg for eksempel. Der findes flere af deres slags derude. Vi skal bare finde dem. Og det kan vi bedre gøre med et ligalandshold, der spiller mod de bedste fra Norge og Sverige i en turneringsform. Det vil gavne U-21 landsholdet og på længere sigt A-landsholdet. Spillere, der står på spring til landsholdene, vil være bedre forberedte, siger Hareide.

Landstræneren vil, hvis det bliver til noget med ligalandsholdet, se bort fra spillere, der i forvejen er etablerede på et af landsholdene.

- Det vil ikke give mening at tage en William Kvist med for eksempel, men vi kan spotte flere med internationale muligheder, end vi kan udelukkende i Superligaen. Nu gælder det om at finde pengene og om at finde en passende plads i kalenderen.

Til det sidste kan tilføjes, at Superligaen i 2018 starter tidligere end i år på grund af VM-slutrunden i Rusland hen over sommeren. I 2017 blev de første kampe spillet midt i februar.