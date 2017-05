'Zanka' er glad for mesterskab - men det rangerer ikke højt

Selvom Mathias 'Zanka' Jørgensen er glad for at have genvundet Superligaen, betyder det ikke særlig meget for ham.

FC København kan for 12. gang lade sig kåre som det bedste hold i Superligaen, efter de fredag aften mod FC Nordsjælland fik det ene point de manglede.

For nogle af spillerne er det første gang, de vinder med det københavnske hold. For andre er det ikke noget nyt.

Mathias 'Zanka' Jørgensen hører til sidstnævnte kategori.

- Det er dejligt, sagde han kort efter mesterskabet var sikret til TV 2 SPORT, hvor ansigtsudtrykket mest af alt viste en form for lettelse.

Hvad betyder det her mesterskab?

- Helt ærligt ikke så meget. Jeg har i forvejen et par stykker. Man skal ikke være i tvivl om, at jeg er rigtig glad for det. Og det er det eneste mål, når man spiller i FC København og i det hele taget. som fodboldspiller og vinde ting. Så jeg er glad, men det er ikke, fordi det rangerer allerhøjest.

Måden mesterskabet kom i hus på var med et uafgjort resultat på udebane. Umiddelbart ikke den mest eventyrlige måde at vinde guldet på, men det gør ikke den store forskel ifølge 'Zanka'.

- Et mesterskab vinder man ikke på en enkelt kamp. Så om det var kommet i dag, i næste uge eller i sidste uge, er fuldstændig ligegyldigt, siger han.

Ifølge ham har FC København endnu ikke planlagt en sejrsfest. Han regner dog med, de nok skal finde på noget, når de ankommer til København igen.

- Det er fredag aften, så det burde ikke være så svært at finde et sted at fejre det.