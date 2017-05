Barcelonas supertrio kører rundt med spansk rival

Neymar. Messi og Suarez dominerede endnu engang kampen for FC Barcelona. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

Både Neymar, Lionel Messi og Luis Suarez kom på måltavlen, da FC Barcelona vandt 4-1 hjemme over Villarreal.

De tre sydamerikanske stjerneangribere havde en god lørdag aften for FC Barcelona i den bedste spanske fodboldrække.

Neymar, Lionel Messi og Luis Suarez sørgede med samlet fire mål for en hjemmesejr på 4-1 over Villarreal.

Med sejren fører Barcelona nu Primera Division med 84 point efter 36 kampe.

Dermed er der lagt pres på Real Madrid, der er tre point efter med to kampe i hånden.

Neymar åbnede målfesten for Barcelona efter 21 minutter, da brasilianeren tæt på mål blot skulle trille bolden i nettet.

Villarreals angriber Cedric Bakambu udlignede dog til 1-1 efter lidt over en halv time.

Kort før pausefløjt sørgede Lionel Messi med et afrettet skud for, at Barcelona igen kom i front.

I midten af anden halvleg øgede Luis Suarez til 3-1 med et skarpt træk og en iskold afslutning. Det var Suarez' ligamål nummer 27 i denne sæson.

Efter 82 minutter scorede Messi sit ligamål nummer 35 på et straffespark, og så var den kamp afgjort.

Senere lørdag aften skal Real Madrid spille en kamp mod Granada.

/ritzau/