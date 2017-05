Kontroversiel sejr bringer Dortmund op på tredjepladsen

/ Foto: Leon Kuegeler / Scanpix Denmark

Det lykkedes på kontroversiel vis for Borussia Dortmund at besejre Hoffenheim i Bundesligaen.

Borussia Dortmund har haft en svingende sæson, men lørdag blev den lidt bedre med en 2-1-sejr hjemme over Hoffenheim.

Resultatet betød, at Dortmund overhalede Hoffenheim i den tyske Bundesliga. Dortmund rykkede op på tredjepladsen med 60 point efter 32 kampe.

Hoffenheim dumpede ned på fjerdepladsen med 58 point efter 32 kampe.

Inden de to sidste spillerunder er Dortmund med en placering i top-3 blandt de hold, der kommer direkte med i Champions League-gruppespillet.

Nummer fire i Tyskland skal spille kvalifikationskampe om at nå frem til samme stadie.

Hvis det ender sådan, vil Hoffenheim have god grund til at ærgre sig efter lørdagens nederlag. Det var nemlig et yderst kontroversielt åbningsmål, Dortmund fik scoret.

Marco Reus bragte Dortmund foran 1-0 efter blot fire minutter, men det var et mål, der aldrig burde have været anerkendt.

Den tyske landsholdsangriber var en meter offside, da han modtog bolden fra holdkammeraten Gonzalo Castro.

Ti minutter senere var den gal igen for Hoffenheim. Dortmund fik tilkendt et straffespark efter hånd på bolden i feltet.

Hoffenheim brokkede sig over, at Reus først havde tæmmet bolden med armen og derefter sparkede den tilfældigt ind på hånden af en af udeholdets spillere.

Dortmund-topscoreren Pierre-Emerick Aubameyang brændte dog forsøget fra pletten, og så var kampen stadig åben.

Hoffenheim-angriberen Sandro Wagner havde chancen for at udligne, men han brændte.

Reus havde i anden halvleg flere muligheder for at lukke kampen, men først fik han et skud pareret, og dernæst sparkede han over mål.

Efter 82 minutter øgede Aubameyang, da Hoffenheim satsede. Angriberen skulle bare heade bolden ind fra få meters afstand.

Hoffenheims Andrej Kramaric nåede dog at reducere på et straffespark tre minutter senere, og dermed blev der skabt fornyet spænding om resultatet. Men der blev ikke scoret yderligere.

Der var også flere danskere i aktion i Bundesligaen lørdag eftermiddag.

I en af de øvrige kampe vandt Bayern München 1-0 hjemme over Darmstadt, der havde stopperen Patrick Banggaard med i alle 90 minutter.

Her brændte den tidligere Bayern München-spiller Hamit Altintop et straffespark for Darmstadt få minutter før tid.

Jannik Vestergaard og Andreas Christensen var begge med for Borussia Mönchengladbach, som på et mål i overtiden spillede 1-1 hjemme mod Augsburg.

Målmanden Martin Hansen stod hele kampen for Ingolstadt, som ligeledes spillede 1-1 hjemme mod Bayer Leverkusen