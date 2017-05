Monaco holder PSG bag sig i fransk titelkamp

Paris St Germains Edinson Cavani, Foto: GONZALO FUENTES / Scanpix Denmark

Monaco og Paris Saint-Germain vandt begge i et spændende parløb i toppen af den bedste franske fodboldrække.

Paris Saint-Germain får uhyre svært ved at genvinde det franske fodboldmesterskab trods lørdagens 5-0-sejr hjemme over Bastia.

For lidt senere lørdag aften vandt Monaco 3-0 på udebane over Nancy og fører fortsat Ligue 1 solidt.

Monaco har 86 point efter 35 kampe, mens PSG halter efter med 83 point efter 36 kampe. Der spilles 38 kampe.

I lørdagens kamp i Nancy kom Monaco foran 1-0 efter blot tre minutter på et selvmål af hjemmeholdets Tobias Badila.

Portugiseren Bernardo Silva fordoblede Monacos føring kort før pausen på et oplæg af Thomas Lemar.

Samme Lemar øgede selv til slutresultatet 3-0 på et fladt indlæg fra indskiftede Kylian Mbappe.

Tidligere havde PSG knust Bastia hjemme i Paris med hele 5-0.

Lucas og Marco Verratti scorede i første halvleg for PSG, mens angriberen Edinson Cavani bidrog med to scoringer og et brændt straffespark i anden halvleg.

Det sidste PSG-mål blev sat ind af stopperen Marquinhos imellem de to Cavani-scoringer.

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite var også i aktion lørdag aften for Toulouse, som skuffende tabte 0-1 hjemme til Caen.