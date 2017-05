Real Madrid-reserver svarer Barcelona igen

Real Madrids Alvaro Morata med Real Madrids Sergio Ramos (th). Foto: SERGIO CAMACHO / Scanpix Denmark

James Rodríguez og Alvaro Morata scorede to mål hver, da Real Madrid vandt 4-0 ude over Granada.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane havde foretaget hele ni ændringer i startopstillingen ude mod Granada.

Reserverne slog til og sørgede for en overbevisende sejr på 4-0 ude over Granada, der allerede var sikker på at rykke ude af den bedste spanske fodboldrække.

Kun Sergio Ramos og Casemiro var gengangere i forhold til Real Madrids 3-0-sejr i midtugen hjemme mod Atlético Madrid i Champions League-semifinalen.

De mange reserver forhindrede dog ikke Real Madrid i at spille flot fodbold, og Granada kunne slet ikke følge med i første halvleg.

Midtbanespilleren James Rodríguez scorede til 1-0 efter tre minutter og øgede til 2-0 otte minutter senere.

Angriberen Alvaro Morata hamrede to mål mere ind på fem minutter efter godt og vel en halv time, og så var kampen reelt afgjort.

Med sejren er Real Madrid og FC Barcelona placeret side om side i den spanske titelduel.

Begge hold har 84 point. Men Real Madrid har spillet en kamp færre.

Barcelona vandt tidligere lørdag med 4-1 hjemme over Villarreal og havde håbet, at Real Madrid ville snuble.

Det skete ikke. Og Real Madrid er dermed stadig storfavorit til at vinde det spanske mesterskab.

Barcelona mangler at spille to kampe, mens Real Madrid har tre kampe tilbage.

Atlético Madrid vandt lørdag eftermiddag 1-0 hjemme over Eibar og er placeret på tredjepladsen med 74 point efter 36 kampe.