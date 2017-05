Schmeichel og Leicester holder vinderkurs med ny sejr

Leicester City manager Craig Shakespeare jubler efter kampen med Jamie Vardy og Danny Simpson. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Leicester vandt sin anden ligakamp i træk, da Watford blev slået, og Leicester er derfor nummer ni i ligaen.

Leicester ligner et mandskab, der har i sinde at slutte godt af i denne sæsons Premier League.

Lørdag holdt Kasper Schmeichel således målet rent i 3-0-sejren hjemme over Watford.

De tre point betød, at Leicester efter en omtumlet sæson spillede sig op på niendepladsen i Premier League med 43 point.

Første halvleg var uden scoringer frem til det 38. minut, hvor unge Wilfred Ndidi bragte mesterholdet foran 1-0.

20-årige Ndidi stod klar i Watfords felt, da bolden dumpede ned for fødderne af ham, og forsvarsspilleren bragede den efterfølgende i mål.

Nigerianeren skiftede i januar til Leicester fra belgiske Genk, og det var hans andet ligamål i England.

Leicester vandt senest 1-0 ude over West Bromwich Albion, men før det var gået fem kampe uden sejr, hvilket inkluderede de to opgør i kvartfinalen i Champions League mod Atlético Madrid.

Forinden havde Leicester vundet fem kampe i træk i Premier League under Craig Shakespeare, der tog over som manager i februar efter fyrede Claudio Ranieri.

Shakespeare kunne efter godt en times spil juble over Riyad Mahrez' scoring til 2-0.

Watfords forsvarsspiller Adrian Mariappa gik helt skævt af bolden, og pludselig var Mahrez derfor fri og sparkede bolden sikkert i mål.

I overtiden tog Jamie Vardy en længere solotur og serverede bolden for fødderne af Marc Albrighton, der lukkede kampen med sin scoring.

Hull tog hjemme imod Sunderland, der allerede er rykket ud af den bedste række.

Her skulle Hull forsøge at øge afstanden til Swansea under nedrykningsstregen, men Hull måtte indkassere et 0-2-nederlag.

Dermed bliver Hull på 34 point lige over stregen, mens Swansea har 32 point for en kamp færre, inden det gælder mødet med Everton senere lørdag.

Burnley og West Bromwich Albion spillede 2-2, og det blev også resultatet af opgøret mellem Bournemouth og Stoke.