Tottenham-træner nægter at give op i titelkampen

Mauricio Pochettino håber hans hold vil kæmpe videre, selvom det ser svært ud at vinde mesterskabet nu. Foto: Andrew Couldridge / Scanpix Denmark

Nederlaget til West Ham fredag gør det svært for Tottenham og Christian Eriksen at vinde Premier League.

Tottenham får svært ved at indhente Chelsea i kampen om det engelske mesterskab. Fredag aften led holdet et kostbart nederlag til bysbørnene fra West Ham.

Holdet fra White Hart Lane tabte 0-1 i lokalopgøret, og Tottenham er nu fire point efter Chelsea, der samtidig har spillet en kamp mindre.

Tottenham havde forud for opgøret vundet ni kampe i træk, og det var en tydeligt skuffet Tottenham-manager, der efter kampen skulle prøve at finde en forklaring på, at West Ham lykkedes med at bryde sejrsstimen.

- Jeg er meget skuffet over resultatet. Og når må vi se, hvordan det går med Chelsea, og så er der tre kampe igen. Nu bliver det svært at hente Chelsea, men vi bliver nødt til at forsøge, siger Mauricio Pochettino til Sky Sports efter nederlaget.

Tottenham kom frem til flere store chancer i første halveg, men den normalt så frygtindgydende trio med Harry Kane, Dele Alli og Christian Eriksen formåede ikke at udnytte dem.

- Det var en svær kamp, de stod meget lavt med fem mand i forsvaret. Det var svært at finde plads, vi fortjente ikke at tabe, men det gjorde vi, sagde manageren.

Mauricio Pochettino lagde vægt på, at han var stolt af den sejrsstime, som hans hold har haft, og han havde svært ved at finde den rette grimasse, da han blev spurgt til, om hans spillere ikke kunne klare presset i titelkampen, og at det var derfor holdet tabte.

- Der er mange emner i fodbold, der får mig til at grine. Vi kommer her efter ni sejre i træk. Jeg har i ni eller ti uger hørt på, at vi er presset. Når vi så taber, så kan det skyldes presset, dårligt spil eller mange andre ting, sagde han.