AGF sejrer nytteløst hjemme over Viborg

Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Festen udeblev, da AGF vandt 1-0 hjemme over Viborg, og begge hold skal kæmpe om at undgå nedrykning.

Trods en stærk afslutning på nedrykningsspillet skal AGF og Viborg kæmpe for at undgå nedrykning fra Alka Superligaen.

Begge hold var afhængige af, at Silkeborg ikke vandt ude over AaB, men det blev ikke tilfældet.

Silkeborg sejrede 1-0, og dermed kunne AGF ikke rigtig bruge hjemmesejren over Viborg på 1-0 til andet end at tanke selvtillid.

Björn Sverrison blev matchvinder i søndagens kamp, hvor hele 15.734 tilskuere havde indfundet sig og satte sæsonrekord i Aarhus.

Resultatet betyder, at AGF skal møde Esbjerg i en playoffkamp i nedrykningsspillet, mens Viborg skal møde Horsens.

Det var hjemmeholdet, der kom bedst fra land, og satte gæsternes bageste under et solidt pres fra kampens start, hvilket kastede store chancer til Elmar Bjarnason og Björn Sverrisson af sig.

Tættest på var Kasper Junker, der efter 20 minutter var helt alene med Walter Viitala i Viborg-målet, men den finske keeper reddede forsøget.

Senere faldt intensiteten i opgøret, og der stod 0-0 ved pausen.

Publikum kunne se gæsterne fra Viborg have bedst greb om tingene fra begyndelsen af anden halvleg, men det var uden at få scoret, og midt i halvlegen kom AGF så foran.

På et hjørnespark fra Jesper Juelsgård kunne Viitala ikke holde et hovedstød fra Jens Stage, og så kunne Sverrisson fra nært hold prikke riposten ind til 1-0 til Glen Riddersholms mandskab.

Viborg forsøgte et comeback i kampen, men egentlig var AGF mere farlig på omstillingerne, end gæsterne var.

Martin Spelmann havde en gigantisk mulighed for at øge til 2-0, men formåede på mystisk vis at misbruge den store chance tæt på målet.

Mere skete der ikke, og dermed vandt AGF den tredje kamp i træk, men det var altså uden at komme fri af nedrykning.