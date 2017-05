Ajax hylder Dolberg med pris: - Velfortjent

Kasper Dolberg har i denne sæson fået sit store gennembrud. Foto: Toussaint Kluiters / Scanpix Denmark

Kasper Dolberg er blevet kåret som årets talent i Ajax Amsterdam.

Kasper Dolberg er utvivlsomt i gang med en fantastisk sæson i Ajax Amsterdam.

Danskeren har imponeret med 21 scoringer i sin første sæson for hovedstadsklubben, der nu har kvitteret for de mange gode kampe ved at kåre ham som årets talent i klubben.

21 goals (tot nu toe) in zijn eerste jaar bij #Ajax 1. Dan heb je de Marco van Basten Award wel verdiend! #talentvanhetjaar #ajagae A post shared by AFC Ajax (@afcajax) on May 7, 2017 at 7:52am PDT

- 21 mål (indtil videre) i den første sæson i Ajax. Derfor får du fortjent Marco van Bastan-awarden. Velfortjent, skriver den hollandske storklub på sin Instagramprofil.

Knap en fjerdedel af målene er scoret i den hollandske Æresdivision, hvor Kasper Dolberg nettede så sent som i dag. Med sit 15. ligamål scorede silkeborggenseren til 2-0 i 4-0-sejren over Go Ahead Eagles, der holder Ajax inde i kampen om det hollandske mesterskab.

Titeldrømmene hænger dog sammen med, at Feyenoord tabte på udebane mod Excelsior.

Ud over ligamålene har Kasper Dolberg også fundet frem til netmaskerne i Europa League. Danskeren var blandt andet med til at sende FC København ud af turneringen, og i den seneste kamp var han også på pletten. Dolberg scorede et enkelt mål, da Ajax slog Lyon med 4-1 i den første Europa League-semifinale.

Kasper Dolberg blev tidligere i år også kåret som Årets Talent ved Dansk Fodboldaward, ligesom han i denne sæson også har fået debut på det danske landshold.