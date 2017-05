Få overblikket: Her er scenarierne for nedrykningsspillet i Superligaen

Martin Spelmann og AGF er afhængig af resultatet af AaB og Silkeborg, hvis de skal sikre sig overlevelse i Superligaen. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Silkeborg kan både blive den store vinder og den store taber søndag, når nedrykningsgrupperne bliver afgjort i Superligaen.

Superligaen har allerede fået sin mester i FCK og ude på Vestegnen har Brøndby snuppet sølvmedaljerne.

Men i bunden af ligaen – i det såkaldte nedrykningsspil - er der stadig masser på spil. Især pulje 2 er helt åben. Her adskiller bare et enkelt point Silkeborg og AGF. Et point, der afgør om du har klaret dig fri fra nedrykning eller ej.

- Det er så uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske, lyder det fra TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Silkeborg skal ud på en hård opgave. Selvfølgelig vil AaB ikke tabe og overlade førstepladsen til Silkeborg. Det fede for Silkeborg er, at de selv kan afgøre det. Men de har mere at tabe end at vinde, uddyber Kapser Lorentzen og peger på, at det modsat kan siges om AGF's situation.

- AGF har i lange perioder troet på, at de kunne spille sig ud af problemerne. Det har de lagt på hylden i de seneste kampe, og det er godt. Nu går de ud og slås og kæmper for hinanden. Det er måske ikke lige kønt, men de kører bare på og har fået defensiven på plads.

- AGF har været ude at sige, at de gør sig klar til nedrykningsslutspillet, og netop derfor må de have en fed følelse i kroppen, hvis man forventer at skulle spille nedrykningsplayoff, og man så ligepludselig ikke skal det.

Scenarierne i pulje 2

Peter Sørensen og Silkeborg har alt at vinde og tabe i dag. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

De mødes i dag klokken 16.00:

AaB - Silkeborg

AGF - Viborg

Stillingen i puljen lige nu:

AaB 38 point, målscore -14 Silkeborg 35 point, målscore -16 AGF 34 point, målscore -2 Viborg 33 point, målscore -11

Sådan er afgøres puljerne Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference. Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål. Hvis ikke nogen af de to ting er afgørende, så bliver det afgjort ved, hvilket hold der har scoret flest mål på udebane. Kilde: DBU.dk

Hvis AaB vinder eller spiller uafgjort: Så slutter nordjyderne på førstepladsen i gruppe 2, og skal enten møde Randers eller OB i den første runde runde af ”Europa Playoffen”.

Hvis AaB taber med ét eller flere mål til Silkeborg: Så slutter AaB og Silkeborg begge på 38 point, men Silkeborg har scoret flere mål end AaB, og derfor bliver Silkeborg nummer et i gruppen.

Hvis Silkeborg spiller uafgjort med AaB: Så er Silkeborg i fare for at blive en del af nedrykningsplayoffen. Klubben vil have to point ned til AGF og tre point ned til Viborg. Både AGF og Viborg har en bedre måldifference end Silkeborg.

Hvis Silkeborg taber til AaB: Så kan AGF med et uafgjort resultat mod Viborg komme op på det samme antal point som Silkeborg, og da AGF har en bedre måldifference end Silkeborg, tager aarhusianerne andenpladsen i gruppen.

Hvis AGF vinder eller spiller uafgjort mod Viborg: Så skal Aarhus-klubben håbe på, at Silkeborg sætter point til. AGF har en bedre måldifference end Silkeborg og uanset om Silkeborg spiller uafgjort eller taber, så vil AGF gå forbi silkeborggenserne.

Hvis Viborg vinder over AGF: Så skal de ligesom AGF håbe på, at Silkeborg taber point. Modsat AGF så er Viborg dog afhængig af et nederlag til Silkeborg, hvis de skal sikre sig en ny sæson i Superligaen.

Scenarierne i pulje 1

Randers og OB kæmper om førstepladsen i pulje 1. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

De mødes i morgen klokken 19:

AC Horsens – Randers FC

Esbjerg fB – OB

Stillingen i puljen lige nu:

Randers FC 41 point, målscore -1 OB 38 point, målscore - 5 AC Horsens 33 point, målscore - 20 Esbjerg fB 29 point, målscore - 22

Hvis Randers vinder eller spiller uafgjort mod AC Horsens: Så slutter de som nummer et i puljen og skal møde nummer to fra Pulje 2.

Hvis Randers taber og OB vinder: Så bliver puljen afgjort på måldifferencen. Randers’ hedder lige nu -1, mens OB’s hedder -5. Et nederlag til Randers vil som minimum betyde, at Randers’ måldifference ryger ned på -2, det vil sige, at OB skal vinde med minimum tre mål over Esbjerg, for at tage førstepladsen i puljen. Hvis Randers taber med to, så skal OB vinde med to mål. Hvis Randers taber med tre, så skal OB vinde med et mål. Det kan dog også blive afgørende for Randers om de taber med 4-1 eller 5-2, da både OB og Randers lige nu har scoret 32 mål.