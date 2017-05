Feyenoords guldfest gik op i røg - Dolberg holder Ajax inde i titelkampen

Feyenoord kunne med en sejr ude over midterholdet Excelsior have vundet det hollandske mesterskab.

Nicolai Jørgensen og Feyenoord havde søndag mulighed for at bryde 18 års mesterskabstørke. Det krævede bare en sejr på udebane over Excelsior.

Men champagnen kom aldrig til at flyde efter udekampen mod bysbørnene, der hører til i den kedelige halvdel af Æresdivisionen.

Efter en målløs første halvleg kollapsede Feyenoord fuldstændigt efter pausen. Tre gange måtte Bradley Jones hente bolden ud af nettet, og derfor gik den mulige guldfest op i røg. Nigel Hasselbaink scorede efter 56 minutter, Stanley Elbers øgede til 2-0 bare et par minutter senere, og med 25 minutter tilbage af kampen sendte Ryan Koolwijk et smukt frispark i nettet til resultatet 3-0.

Da der ikke engang er plads til 5000 tilskuere på Excelsiors hjemmebane, havde Fyenoord inviteret til guldfest på klubbens eget stadion, De Kuip. Her var 50.000 håbefulde Feyenoord-tilhængere mødt op for at fejre det mulige mesterskab, men de må nu vente en uge med at fejre det første mesterskab i 18 sæsoner. Hvis det altså bliver til noget.

Efter nederlaget til ligaens anden Rotterdam-klub er Feyenoord nu tvunget til at vinde i sidste spillerunde, hvis mesterskabet skal blive en realitet.

Dolberg holder liv i Ajax' guldhåb

For mens Nicolai Jørgensen og holdkammeraterne indkasserede tre mål, så scorede titelkonkurrenterne Ajax fire gange i hjemmekampen mod Go Ahead Eagles. Kasper Dolberg lavede det ene mål, mens Kluivert, de Jong og Cassierra ligeledes nettede en enkelt gang.

Ajax-sejren betyder, at der nu kun er ét point mellem de to klubber inden sidste spillerunde. Derfor kan Feyenoord stadig selv sikre mesterskabet, men det kræver som nævnt en hjemmesejr over Heracles.

Feyenoord kan dog også vinde mesterskabet, hvis Ajax ikke slår Willem II på udebane i næste weekend.