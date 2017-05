Flere anholdte: Feyenoord-fans hærger Rotterdam efter ydmygelse

Også inde på stadion var der gang i den. Her med røg og romerlys fra Feyenoord-fansne. Foto: NIELS WENSTEDT / Scanpix Denmark

Feyenoord-tilhængere var ikke tilfredse med 0-3-nederlaget til lokalrivalerne fra Excelsior. Nederlaget udskød Feyenoords guldfest.

Det gik langt fra, som Feyenoord-tilhængerne havde håbet på i søndagens kamp mod Excelsior. En sejr ville have udløst en mesterskabsfest i den store Rotterdam-klub, men festen blev i stedet vekslet til en 0-3-ydmygelse.

Skuffelsen over resultatet lod nogle af Feyenoord-tilhængerne, der havde fulgt kampen på storskærm i bymidten, gå ud over Rotterdams gader, som de raserede. Derudover måtte flere politifolk også lægge krop til frustrationerne, da ordensmagten prøvede at holde fodboldfanatikerne tilbage.

Riots in Rotterdam after Feyenoord didn't managed to win the Dutch league today! pic.twitter.com/sb3IQtvDCe — Casual Ultra (@thecasualultra) May 7, 2017

Ifølge det hollandske medie NOS er der indtil videre blevet anholdt fire personer i Coolsingel-gaden. De har endnu ikke fået info om, hvor mange flere anholdelser, der er tale om.

Det var dog ikke alle Feyenoord-fans, der hærgede gaderne. Efter 0-3-nederlaget blev flere af de trofaste fans ifølge det hollandske medie stående på tribunerne for at vise deres støtte til holdet.

Selvom mesterskabet ikke kom i hus i dag, så har Feyenoord stadig mulighed for at vinde Æresdivisionen for første gang siden 1999.

Tydeligt skuffede Feyenoord-fans inde på stadion efter nederlaget. Foto: MARCO DE SWART / Scanpix Denmark

Mesterskabskampen bliver afgjort i sidste spillerunde, hvor Ajax har et enkelt point op til Rotterdam-klubben. Dermed kan Nicolai Jørgensen og Feyenoord sikre guldet med en hjemmesejr over Heracles.