Lyngby spiller sig på tredjepladsen med hjemmesejr

/ Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

For fjerde gang i sæsonen slog Lyngby Sønderjyske, og dermed er Lyngby på tredjepladsen i Alka Superligaen.

Lyngbys status som Sønderjyskes onde ånd holder stadig ved efter holdenes opgør i Alka Superligaens mesterskabsspil søndag.

Her vandt Lyngby med 2-0 efter to scoringer efter pausen. Først scorede Jeppe Brandrup på noget, der nok skulle have været et indlæg, og siden øgede Kim Ojo til slutresultatet.

Sejren sender Lyngby på tredjepladsen, mens Sønderjyske efterhånden må kigge langt efter muligheden for metal i denne sæson.

Lyngby har sæsonen igennem vist sig som en hård nød at knække for Sønderjyske. I grundspillet vandt Lyngby begge indbyrdes opgør, og da de mødtes i mesterskabsspillet for tre uger siden, vandt Lyngby igen.

Søndagens kamp var langt fra den mest intense og velspillende set i denne sæson, men det var dog Lyngby, der var i teten gennem samtlige 90 minutter.

Første halvleg bød dårligt nok på en afslutning, og chancerne stod heller ikke ligefrem i kø efter pausen, så der måtte en tilfældighed til, før der blev scoret efter 53 minutter.

Jeppe Brandrup ramte bolden skævt, da han ville smide et indlæg ind i feltet, så i stedet for at ramme en medspiller ramte bolden fjerneste stolpe og strøg i mål.

Sejren blev cementeret med ti minutter igen, da bolden fra højre blev smækket ind i feltet. Her kom store Kim Ojo højest og udplacerede Lukas Fernandes i målet.

Mens sejren holder Lyngby sig til i topstriden, har Sønderjyske nu hele seks point op til tredjepladsen med blot fire spillerunder tilbage.