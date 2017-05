Silkeborg sikrer sig overlevelse med sejr i Aalborg

/ Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Med en imponerende 1-0-sejr ude over AaB snuppede Silkeborg søndag nedrykningspuljens førsteplads.

Silkeborg har reddet sig i Superligaen og skal nu kæmpe med om en plads i europæisk fodbold.

Det står klart, efter at silkeborgenserne søndag eftermiddag vandt 1-0 ude over AaB i sidste spillerunde af nedrykningspulje 2.

Med AGF's sejr hjemme over Viborg var Silkeborg tvunget til at hente tre point i Aalborg.

Og da det lykkedes, ender Silkeborg tilmed som vinder af puljen med en bedre målscore end AaB på andenpladsen. AGF med 37 point og Viborg med 33 point skal ud i playoffkampe om nedrykning.

Det var ellers et Silkeborg-mandskab, som i de to foregående runder havde glippet chancen for at spille sig helt væk fra nedrykning, men i begge opgør glippede matchbolden.

Tredje gang blev dog lykkens gang for Silkeborg.

I søndagens opgør virkede nerverne ikke til at tynge Peter Sørensens tropper, der holdt AaB i skak i stort set alle 90 minutter.

Det var stortalentet Robert Skov, der bragte udeholdet foran midt i første halvleg med et tørt hug forbi AaB-målmand Nicolai Larsen.

Silkeborg havde ellers to gange i løbet af foråret været på besøg i Aalborg og taget hjem med afklapsninger på 0-3 og 0-5.

Der var dog langt fra den klasseforskel mellem de to mandskaber i søndagens opgør, som udeholdet i store dele kontrollerede.

AaB måtte igen undvære anfører Rasmus Würtz, hvilket tydeligt kunne ses på hjemmeholdets præstation.

Nordjyderne skabte ingen chancer, kunne ikke finde hinanden i opspillet og blev fysisk domineret af Silkeborgs midtbane.

Silkeborg var i løbet af anden halvleg tættere på at udbygge føringen, end AaB var på at udligne.

Specielt målscorer Robert Skov var en konstant trussel mod hjemmeholdet og havde flere gode muligheder.

Et frustreret hjemmebanepublikum endte med at pifte deres hold fra banen, mens Silkeborg-spillerne endte i ren lykkerus, da slutfløjtet lød.

AaB sikrede sig i sidste uge overlevelse i ligaen, men søndagens nederlag betyder, at klubben ikke ender på puljens førsteplads - til trods for at man gik ind i nedrykningsspillet med stor pointafstand ned til de resterende mandskaber.

Nordjyderne skal med al sandsynlighed stå over for Randers FC i holdets playoffkampe om at komme videre i kampen om den europæiske plads, mens Silkeborg formentlig skal møde OB over to kampe.